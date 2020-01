DEJAN JE SVE SLAGAO, A OVO JE DOKAZ?! Bratu Davidu prekipelo pa ga raskrinkao: Nastao HAOS!

Odnos braće Dragojević ponovo je na staklenim nogama. Ovoga puta, ono što javnost intrigira je ko od njih dvojice govori istinu - te da li je Dejan zaista radio punom parom dok je David uživao u Americi.

Dejan je, naime, istakao kako je on radio kod kuće kako se ne bi plaćali majstori. Kako je radio od 15. godine, a da je prva svađa braće nastala kada je David poslao poruku da ne može da mu šalje novac, već da je Dejan taj koji njemu treba da šalje novac. David je na ovo, pak, i te kako imao šta da kaže.

"To što je on pričao da je radio kao dete, da je išao u nadnicu, to je ono kad su se klinci tako družili i kažu: 'E, idemo da zaradimo za džeparac', nije to bio posao. Išli su iz sprdnje. Pa kad je pričao da je išao kod druga da rade sa drvima, to nije bio posao, to je bilo ono dečije. Što se tiče girosa, jeste on radio. On i ja smo radili, ja kad sam otišao za Ameriku, ja sam to sve njemu ostavio. Ja sam mu rekao sve pare su njegove, samo meni da daje za doprinose, da to ostavi sa strane, ovo ostalo je njegovo. Nisam ja rekao da on meni tamo šalje, to je glupavo, bre. Samo su ti doprinosi trebali da se plaćaju, a ne da on meni šalje. On je rekao da je radio kod kuma od prvog srednje do četvrtog razreda srednje. Kum i ja smo se čuli, kum mi je rekao da je radio samo nekoliko meseci", ispričao je David i u prilog tome dostavio fotografiju koja o tome svedoči.

U pitanju je prepiska koja se odvila između njega i kuma, u kom piše da je Dejan svega nekoliko meseci radio, te da su ga zvali "sajla, koliko je smotan bio".

Osim toga, Davidu se Dejanovo ophođenje prema Koraćevoj nimalo ne dopada i to nije propustio da kaže.

"Njegovo ponašanje prema Ani je katastrofa. Ona njega nije nijednom uvredila, ona priča samo ono što je videla po njihovom ponašanju", zaključio je David.

