PRVI PUT SE OGLASIO JANJUŠEV BRAT: Otkrio sve o njegovom odnosu sa Koraćevom, a onda i PLAN koji zadrugar ima sa ŽENOM!

Rođeni brat Marka Janjuševića Janjuša, Boris izneo je svoje mišljenje o ponašanju njegovog brata u rijalitiju.

On je odgovorio na pitanja koja su sve interesovala i to prvi put.

"Za sad sam zadovoljan i mislim da je jedan od favorita "Zadruge 3". Uvek je imao smisla za humor, ali sa mnom nikad nije mogao (smeh). Mislim da on može da pokaže još mnogo toga što se tiče njegovog smisla za humor, ali dosta pada psihički zbog ćerke Krune koja mu je sve u životu i za koju je mnogo vezan. Sva ta povezivanja sa Anom i Šopićevom, to je za mene normalno, jer je to rijaliti program. Čitam i vidim da ima baš dosta negativnih komentara zbog toga što ga povezuju sa njima, ali opet ponavljam, to je rijaliti i ljudi shvataju to previše ozbiljno", rekao je Boris.

foto: Printscreen

"Mi kao porodica ga podržavamo u svemu što radi. Mislim da za sad ništa loše nije uradio, njemu su Ivana i Ana prijateljice i provodi sa njima dosta vremena, ali to je sve vreme prijateljski. Njemu su ćerka i žena sve na svetu. Ako ljudi misle da on ima loš odnos sa Enom, to nije tačno, mi se svakog dana čujemo i sa Krunom i sa njom", dodao je brat Janjuša.

Kako Boris kaže, Janjuševa žena Ena nije bila za njegov ulazak u rijaliti, jer su imali plan da se vrate u Kinu. Boris dodaje da Ena veruje Janjušu i da je svesna da je sve rijaliti.

Kurir.rs/K.Đ/Pink, Foto: Printscreen

