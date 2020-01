DELILE DEČKA, A SAD ZAKOPALE SVE RATNE SEKIRE: Anđelina uputila reči Đoganijevoj na koje NEĆE OSTATI RAVNODUŠNA!

Anđela Vujović (Angellina) je prokomentarisala Lunu Đogani i rekla da bi se lepo osećala kada bi ona dobila nagradu.

Popularna pevačica koja je prethodnih godina doživela vrhunac svoje karijere Angellina, prošle noći bila je na MAC dodeli muzičkih priznanja, a tom prilikom istakla je koliko je uzbuđena i počastvovana nominacijom, koju je na kraju i osvojila.

Anđelina je prokomentarisala njenu koleginicu Lunu Đogani, sa kojom su je mediji spajali prošle godine, budući da se pisalo da su imale istog dečka. Pevačica je otkrila kako bi se osećala kada bi ona dobila nagradu na MAC.

foto: Instagram screenshot

"Isto, kao i sada. Lepo", prokomentarisala je pevačica.

Podsetimo, Luna je prošle sezone "Zadruge" otkrila da je sa Anđelinom delila istog dečka, odnosno da su bile sa njim istovremeno.

foto: Damir Dervišagić

"Ja znam Anđelu. Znaš kako je znam? Bila sam sa jednim dečkom 20 dana. Promašaj, komunikacija nula. Nisam imala ništa sa njim, samo se poljubili. On je bio sa mnom i meni se javlja ona i pita me da li sam sa tim dečkom. Ja joj kažem da da, a ona mi kaže: „Samo da znaš da je on sa mnom i sa tobom u isto vreme. Dopisuje se i viđa u isto vreme“. Meni bilo smešno. Ja završila sa njim i posle toga se mi sretnemo u gradu i postanemo drugarice" rekla je tada Đoganijeva.

Kurir.rs / Pink.rs / M.M, Foto: Damir Dervišagić, Printscreen/Instagram

Kurir