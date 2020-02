BEZ DLAKE NA JEZIKU! TOMOVIĆ ŠOKIRAO VERICU RAKOČEVIĆ: Imate muža u ALJINU! A evo kako mu je VELJKO ODBRUSIO

Vladimir Tomović je šokirao Vericu Rakočević rekavši joj da ima muža u aljini.

Voditeljka Sanja Marinković je pitala Tomovića koliko su stavovi jednog muškarca iz Srbije u odnosu na žene drugačiji od jednog iz Crne gore gde je on imao zanimljiv odgovor.

"Kod nas je drugačije. Mi smo neko ko teži liberalnim shvatanjima. Kod nas kad se vidi muškarac ili žena sa iscepanim farmericama, mi bežimo od takvih", rekao je Tomović.

foto: Printscreen/Magazin In

U emisiji su gostovali i Verica Rakočević i njen suprug Veljko Kuzmančević pa je Vladimir imao da kaže nešto što se njegovog stajlinga tiče.

"Jeste neka haljina, svaka čast. To neko može da nosi. Ne zanima me šta je ispod, ja tu vidim haljinu, i mogu ti reći iskreno, da mi neko kaže pištolj na čelo i završio si misiju ili to obuci, prijatelju došao bi mi ti na 40 dana. Svaka čast i za tvoju suprugu, ali da oprostite imate muža u aljinu", rekao je Vladimir u Magazin In.

Na to je Veljko imao odgovor.

"Vidi, ne bi to tebi ni stajalo. Moraš malo da budeš suptilan, ne možeš kao balvan. Ti to kad bi obukao, ne ide", rekao je muž Verice Rakočević.

foto: Printscreen/Magazin In

Kurir.rs, Foto: Printscreen

Kurir