SAZNAJEMO! ANA STANIĆ SE RAZVELA: Pevačica i biznismen KRIJU krah BRAKA već godinu dana!

Ana Stanić razvela se od Momčila Lavrnića pre nešto više od godinu dana. Pevačica i bivši košarkaš stavili su tačku na svoj brak, ali je ona to sakrila od javnosti, sve dosad.

Poznato je da pevačica svoju privatnost krije kao zmija noge i da o odnosu s bivšim košarkašem i biznismenom gotovo nikada ne govori. Tako je malo ko mogao i da pretpostavi da su ona i Momčilo odlučili da na svoj brak stave tačku.

Nova devojka

Iako je ranije u nekoliko navrata Ana ovu informaciju demantovala, naš izvor upućen u pevačicin život kaže da je razvod definitivan i da njih dvoje više nisu u braku i ne žive zajedno.

- Iako su pokušali da prevaziđu neslaganja, nisu uspeli. Sve je prošlo mirno jer su oboje civilizovani ljudi i za tim nema potrebe. Pritom, imaju sina, kome žele samo najbolje, i zbog njega su i dalje u dobrim odnosima. Znam da ne žive zajedno više od godinu dana, tako da pretpostavljam da su se razveli u tom periodu, krajem 2018. ili početkom 2019 - kaže izvor i dodaje:

- Momčilo nije čovek od skandala i ne voli da se o njemu piše bilo šta. Smatra da javnost ne treba da zanima ništa o njemu jer nije javna ličnost. Zato su se on i Ana dogovorili da ne pričaju o tome. Inače, on ima devojku već neko vreme, mlađa je od njega. U Anin privatni život nisam upućen baš - kaže izvor.

Ana bez komentara

Ana i Momčilo venčali su se tajno 2010. godine na Fruškoj gori, a godinu dana kasnije dobili su sina. Njih je upoznala zajednička prijateljica, nekadašnja manekenka Marija Tarlać. Nakon završetka sportske karijere, Momčilo se posvetio preduzetništvu i suvlasnik je lanca prodavnica obuće.

Pozvali smo Anu, ali ona nije ni potvrdila, ni demantovala ovu priču.

- Nou koment - rekla je Ana, a kada smo je pitali da li nema komentar na priče o razvodu ili na to da se razvela, rekla je:

- Nemam komentar.

Ja nikada svog supruga nisam krila, ali pre samo tri godine sam doživela jednu lošu spoznaju, a to je kada sam sebe prvi put guglala i našla „moj muž ovo, moj muž ono“, mene je to porazilo. Da sam jednostavno tada presekla i rekla sam od tada, pa nadalje ne pričam više o mužu. Koji je moj smisao? Zašto se ja obraćam javnosti? Svakako ne zato što sam udata i što imam muža, zar ne? - rekla je Ana.

SRĐAN MOBI DIK OTKRIO Ana i ja smo bili u vezi, ali smo to skrivali

foto: Damir Dervišagić

Iako nikada nije pričala o tome, dobro je poznato da je Ana bila četiri godine u vezi sa Srđanom Čolićem iz grupe Mobi Dik. Upravo on je otkrio da je bio u vezi sa obe pevačice koje su bile u njegovoj grupi.

- Bio sam u vezi sa Anom i sa Aleksandrom i ovo je prvi put da to javno kažem. Bili smo momak i devojka i to smo krili i pravili se blesavi. To je bilo ozbiljno, jer sam voleo i jednu i drugu, a danas obožavam svoju ženu, koja je majka moje divne dece. Bile su odlične u krevetu, zavisi s koje strane gledaš. Za manji krevet više mi je odgovarala Ana, a za veći Aleksandra (smeh). Poslednja stvar u životu koju bih želeo jeste da uvredim neku svoju bivšu devojku. S njima sam završio, ali tada nam je bilo vrlo lepo.