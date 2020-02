JELENA KOSTOV NIJE ŽALILA PARA! Napravila sinu žurku za rođendan KAKVE NEMA! A tek da čujete šta je trogodišnjak dobio!

Jelena Kostov i njen suprug Miljan Vuković proslavili su u čistom luksuzu treći rođendan sina Milije. Oko naslednika i njegovih drugara na sve strane bile su igračke, slatkiši, kao i dečiji animatori! Emotivne fotografije sa mezimcem pevačica je podelila putem društvene mreže Instagram, te otkrila da je i ponosni tata svakako bio tu, ali da je morala da ispoštuje njegovu želju da se ne eksponira javno.

"Bilo je zaista čarobno kako za mališane, tako i za nas odrasle. Roditelji se dok su deca mala više raduju tim proslavama, ali moram da priznam da je i Milija bio veoma srećan. Uživao je sa drugarima, bio je oduševljen klovnovima, a uživali smo i mi stariji", otkrila je Jelena.

"Naravno da je bio tu i tata. Slikao se on, ima ga na mnogim fotografijama, ali ja to nisam objavila, jer on ne voli da se pojavljuje u javnosti", objasnila je pevačica.

Naslednik je od svojih roditalje dobio brojne poklone, ali onaj najveći uopšte nije materijalne prirode.

"Trudim da svaki dan mom sinu učinim nezaboravnim i lepim, ne samo kad je rođendan. Ja mu mimo rođendana kupujem poklone i to u velikim količinama, pa me svi kritikuju u smislu da ću previše da ga razmazim, ali šta ću, ja sam srećna kad nešto kupim svom sinu, kada ga mazim i pazim. Svaki roditelj treba detetu da se ponaša kako oseća. Milija je od mame i tate dobio mnogo poklončića za rođendan, da sad ne nabrajam, ali mislim da je za njega najveći poklon to što ima srećne roditelje koji se vole i što raste u zdravoj porodici", zaključila je ona.

Kurir.rs/Blic/Foto: Damir Dervišagić

Kurir