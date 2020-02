ANA NIKOLIĆ ZAVRŠILA NA INFUZIJI?! RASTA SE STVORIO BRZINOM SVETLOSTI: Pretrnuo od STRAHA! Sve vreme bio uz NJU

Ana Nikolić je nedavno je u Maroku snimala spot ceo dan i celu noć, a onda je došlo do nezgode. Poznato je da je Ana smršala za kratak period više od 35 kilograma i da se drži posebnog režima ishrane. Zbog ove rigorozne dijete pevačica je kolabirala i završila u bolnici. Stefan Đurić Rasta se stvorio brzinom svetlosti u bolnicu i bio uz nju sve vreme.

"Ona se sto puta dnevno presvuče, promeni šminku, frizuru, stajling, ma ne stiže ni da jede. Malo se spava, puno se radi i to je dovelo do toga da kolabira. Ana je perfekcionista, u stanju je da po sto puta dnevno ponovi istu scenu, pa umesto planiranih pet sati. Na snimanju se ostane i 15, a u međuvremenu ništa ne pojede, samo nazdravi sa ekipom i popije po koju čašicu da dođe sebi", rekao je izvor za Svet, a prenose mediji pa dodao:

"Kad se srušila na snimanju, stavili su je je u kola i odvezli u najbližu bolnicu. Doktori su je pregledali i konstatovali da je sve u redu, ali da joj je iscrpljen organizam. Dali su joj infuziju i prepisali terapiju. Naravno, odmor, što ona nije ispoštovala jer mora da završi sve planirano za te dve nedelje."

Nakon povratka u Srbiju, Ana je opet kolabirala i ponovo je završila u bolnici. S obzirom da je ovo drugi put, u kratkom periodu, da joj se slošilo, Nikolićeva je zatražila lekarsku pomoć. Kad je smeštena u ambulantu jedne privatne klinike, odmah je dobila infuziju. Ono što smo uspeli da saznamo od izvora iz klinike nas je iznenadilo. Ana je pozvala svog bivšeg supruga Rastu, a ne svog trenutnog izabranika. Naš izvor iz bolnice nam je otkrio da se reper stvorio brzinom svetlosti i da je jurio doktore po klinici kako bi se raspitao šta se dešava sa njegovom bivšom ženom.

foto: Marina Lopičić, Instagram

"Ani je laknulo kada ga je ugledala. Rasta je odmah pritrčao da je zagrli i da je uteši. Videlo se da joj nije bilo svejedno i da joj je baš značio njegov dolazak. Ja mislim da će njih dvoje biti ponovo zajedno. Ma kakvi novi partneri, to su samo priče. Vidi se da se Ana i Rasta još uvek vole. Ipak oni imaju zajedničko dete koje će ih ceo život vezivati. Čekao je sa njom satima dok je primala infuziju i radila potrebne analize. Ostali su satima na klinici, ali sva sreća, nije bilo ništa ozbiljnije. Pustili su je istog dana da ode kuće. Videla sam da su otišli zajedno njegovim kolima, a on joj je pomogao da dođe do automobila pošto je bila iscrpljena nakon neprespavane noći" rekla je medicinska sestra za Svet, a prenose mediji.

Podsetimo, spekuliše se da je Stefan Đurić rasta uplovio u ljubavnu vezu sa Zvezdom Granda Lenom Čolak, ali novopečeni par pokušava da zadrži detalje njihovog odnosa u strogoj tajnosti.

foto: Nemanja Nikolić

Kurir/Svet, Foto: Dragana Udovičić, Marina Lopičić

Kurir