JELENA KOSTOV 3 GODINE JE U BRAKU, A OVO JE NJENA ČAROBNA FORMULA: Pevačica priznala šta joj je NAJBITNIJE!

Jelena Kostov udala se za Miljana Vukovića, sa kojim se ne pojavljuje često u javnosti, a dete su dobili 2017. godine. Kako pevačica kaže, za nju je svaki dan - Dan zaljubljenih, a rado se seća iznenađenja koja joj je tokom svih ovih godina priređivao njen suprug Miljan.

"U nekom čudnom pravcu sve ide, na svetu nema dovoljno ljubavi, i ako neko javno pokaže svojoj voljenoj osobi ljubav ili izjavi ljubav ili pokaže pažnju, taj nailazi na neku osudu ili neko ismevanje. Mislim da ljudi svaki dan treba da gaje svu tu ljubav", kaže Jelena i otkriva da li se tokom godina i stupanja u brak sa njenim izabranikom nešto promenilo u njihovom odnosu, ali i koja je njena čarobna formula za savršen brak.

foto: Nemanja Nikolić

"Često me pitaju da li se nešto u braku promenilo. Nije se promenilo. Imamo sina Miliju i mnogo sam srećna što naš život čuvamo daleko od očiju javnosti i smatram da je i to donekle uspeh i recept za dobar brak. Tako da opet kažem, svima želim da se vole svaki dan i da ne moraju da čekaju današnji dan. Neki muškarci se sete da ženi poklone pažnju tek kad su ti praznici. Jedino ono pravo je kada se svaki dan pokazuje ljubav."

Ona je priznala da joj muž svaki dan priređuje iznenađenja, a posebno ju je obradovala igračka - beli medved.

"Posebno me je obradovalo kada sam jedne godine za Dan zaljubljenih dobila velikog belog medveda. Mislim da bi ovaj dan trebalo da se svi grle i ljube. Ja ću pevati na današnji dan, uglavnom dođu zaljubljeni parovi. Nekima se vidi da je to prava ljubav, ali postoje nažalost mnogi ljudi koji glume ljubav, to se vidi. Da zaključimo, ljudi, volite se, čuvajte jedni druge, jer ljubav je pokretač svega", poručila je pevačica za kraj.

foto: Damir Dervišagić

Kurir.rs/K.Đ/Pink, Foto: Damir Dervišagić

Kurir