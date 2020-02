ĐUS OŠAMARIO SESTRU PA JE ŠUTNUO U STOMAK?! Evo šta se tačno desilo između repera i Viole! JEZIVO!

Viola S. (39), sestra od ujaka repera i rijaliti učesnika Ivana Ivanovića Đusa, prijavila je u nedelju policiji da ju je on tukao ispred jednog lokala na Novom Beogradu. Prema nezvaničnim informacijama, Đus i njegova sestra bili su na ručku u jednom sendvič-baru, u kom je izbila svađa među njima.

Nije išla kod lekara

"Reperova sestra je u nedelju došla u policijsku stanicu u Mirijevu i prijavila da je bila žrtva nasilja. Kako je navela u prijavi, s bratom Ivanom Ivanovićem Đusom bila je u lokalu na Novom Beogradu, gde su se i posvađali. Kad su izašli na kej, kako tvrdi, Đus ju je prvo udario šakom u lice, a potom ju je šutnuo u stomak", potvrdio je izvor Kurira.

Prema njegovim rečima, sestra je Đusa prijavila u stanici u Mirijevu, jer živi u ovom naselju.

"On bi sutra trebalo da bude saslušan, posle čega će biti doneta odluka o tome da li će biti podneta krivična prijava ili ne", kaže naš sagovornik i dodaje da Viola S. posle fizičkog napada nije otišla kod lekara i nema izveštaj o eventualnim povredama.

Podsetimo, reperu, koji je poslednjih godina bio učesnik rijaliti programa, ovo nije prvi incident. Pre nekoliko godina navodno je pretučen na Konjarniku bejzbol palicama, ali je tada odbio da kaže policiji ko ga je napao i zbog čega.

"Pre toga bio je učesnik navijačkog obračuna na Karaburmi. Prema njegovoj verziji događaja, pokušao je da odbrani druga koji je navijač Rada, i tada je u masovnoj tuči zadobio nekoliko udaraca s leđa. Međutim, prema drugoj verziji događaja, on i njegov drug provocirali su navijače OFK na manifestaciji Dani Karaburme, zbog čega je tada brutalno pretučen", objašnjava naš sagovornik.

Đus bez komentara

Međutim, najveći skandal Đus je napravio na sahrani jednog od najvećih srpskih glumaca, Dragana Gage Nikolića, u martu 2016. Prema pisanju medija, na sahranu je došao pijan i vređao i uznemiravao ljude oko sebe.

"Šta je, moroni, došli ste ovde da pozirate? Baš ste se lepo namontirali da vas slikaju za novine", bez imalo stida vikao je on ljudima koji su došli na poslednji ispraćaj Gage.

Kad mu je prišao policajac i zamolio ga da spusti ton, on se primirio, ali je, prema tvrdnjama prisutnih, sve vreme držao flašu žestine.

Kurir je pokušavao da kontaktira s reperom, ali on nije odgovarao na pozive i poruke.

"Čula sam se s Đusom pre desetak dana, a uskoro ćemo se videti na rođendanima njegovog sina i moje Anastasije. Ne znam o čemu se radi. Ja njega ne poznajem kao agresivnog, mi smo u dobrim odnosima, baš ga volim. Ne znam što se diže tolika frka, i ne zanima me to. Ta osoba postoji, znam da se zove Viola, ali ja ne znam ništa o njoj, nisam je videla sigurno 15 godina", poručila je pevačica za naš list.

"Mnogo sam puta pričao da je prevario i mene i moju ženu. Ne čude me takve informacije. On je jedna curica, ne zaslužuje čak ni batine. Treba da ide na lečenje", rekao nam je Ila.

Vladimir Ilić Ila i Đus bili su dobri prijatelji do pre deset godina. Kako Ila tvrdi, tada mu se "us*ao u život", a komentarišući informacije do kojih je Kurir došao, dodaje da je Ivan neko ko je na sve spreman.

Izbačen iz "Farme"

S*KSUALNO UZNEMIRAVAO MILOŠA BOJANIĆA

foto: Nebojša Mandić

Iz rijalitija "Farma", u kom je učestvovao 2010, reper je bio izbačen posle žestoke svađe, a potom i seksualnog uznemiravanja pevača Miloša Bojanića. Navodno, Bojanić je rekao da će "kad izađe dokazati da je Đus homoseksualac". Kad je Bojanić legao da spava, Đus je prišao njegovom krevetu, otkrio ga i uhvatio za zadnjicu. Bojanić je tvrdio da je izbačeni farmer pokušao da mu gurne jezik u usta. Miloš Bojanić juče je za Kurir rekao da je oprostio Đusu.

"Kad se to desilo, on je bio pijan, pa sam oprostio. Nije on loš dečko, ali neću da ulazim u porodične stvari". rekao je Bojanić.