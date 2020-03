BUKTI NOVI RAT NA ESTRADI: Darko Lazić POBESNEO i žestoko odbrusio Đorđu Davidu! A evo šta je rekao o njegovom IZGLEDU!

Darko Lazić je žestoko odbrusio Đorđu Davidu i odgovorio mu na prozivke koje je nekoliko puta uputio na njegov račun.

Rok pevač i član žirija "Zvezda Granda" Đorđe David nekoliko puta u javnosti prozivao je pevača Darka Lazića.

Đorđe je, između ostalog, rekao da Darko ne daje dobar primer omladini koja prati njegov rad, a folker mu je sada odgovorio i to žestoko.

foto: Printscreen/Prva TV

"Aca Lukas je, recimo, moj brat, a onda kolega i prijatelj i sa njim nema greške ", počeo je Darko.

"Ali zato od drugih slušam priče da sam najgori. Svi nešto upiru prstom u mene, a niko od tih ljudi nije proveo ni 15 minuta u mom društvu da bi mogao da mi sudi zaista. Recimo, Đorđe David se stalno kači za moje ime. Čas sam zmaj koji sam napunio svim i svačim, čas deca ne treba da se ugledaju na mene… Ne kažem da nisam pogrešio, ali ne razumem njegovu potrebu da me pljuje. Uostalom, ko je taj? Je l’ Đorđe ili David? Podvojena ličnost? Gde on peva? Ne znam nijednu njegovu pesmu, ali sam siguran da svi znaju po jednu moju, ako ne i više", rekao je Darko za "Svet", a prenose mediji.

foto: Zoran Jevtić

Darko se potom se dotakao i pevačevog izgleda.

"Poručio bih omladini koja se ugleda na mene da se ipak ugleda na njega. Nije dobro imati hitove, pun "Sava centar", priuštiti svojoj porodici i sebi lagodan život. Neka deca, pogotovo muška, nose suknje i mažu nokte, to je pravi primer. Dočekao svojih pet minuta na televiziji, pa me ne ispušta… Kako me ne pljuju Đani i Andreana? Ljudi rade, nastupaju, gledaju svoja posla", zaključio je Lazić za "Svet", a prenose mediji.

Kurir.rs / Svet, Foto: Dragan kadić, Damir Dervišagić

