RAMBO AMADEUS PRAVI KUĆU LJUBAVI: Muzičar osmislio nesvakidašnji projekat

U spomen na tetku i teču Evu i Dragana Topalovića, kod kojih je proveo detinjstvo, Antonije Pušić, poznatiji kao Rambo Amadeus, napraviće Kuću ljubavi.

Poznati par iz Vrnjačke Banje ostavio je muzičaru u nasledstvo nekretninu, koju on namerava da restaurira.

- Ja sam nasledio Kuću ljubavi, u pravom smislu te reči, jer je ona zaista bila kuća ljubavi najpoznatijeg vrnjačkog bračnog para, moje teta Eve i čika Dragana. Odlučio sam da je restauriram, da od nje napravim energetski efikasnu, solarnu, kuću, da je nazovemo „Kuća ljubavi - Eva i Dragan“ i da je dam u turističke svrhe - kaže Rambo.

Prema njegovim rečima, najveća želja mu je da to bude Kuća ljubavi, u kojoj će se, osim fotografija iz porodičnih albuma ovog bračnog para, u prostorijama nalaziti i fotografije drugih poznatih Vrnjčana.

- Siguran sam da će i ljudi iz Vrnjačke Banje donositi fotografije svojih predaka - ljubavnih parova, kada budu videli da je ta akcija pokrenuta. Prosto da zaštitimo, očuvamo i promovišemo jednu divnu priču, jedan divni period kraljice srpskog turizma - kaže on.

Rambo objašnjava kako je došao na ideju da promeni namenu objekta koji se nalazi pored izvora Jezero.

- Tako što sam godinu dana samo plaćao račune i nervirao se. To nasledstvo mi je bilo kao neko breme na leđima, a bilo mi je žao da ga prodam, jer čitavu našu familiju vezuju uspomene za Banju. Svi smo tu dolazili kao deca. Samo mi je jednom kliknulo „tras“, i to je to. Osmislio sam ceo projekat koji će početi u julu ove godine i čitav mesec provešću u Banji, biću čak i fizički radnik na tom zdanju. Snimamo serijal o pretvaranju kuće - kaže muzičar i nastavlja: - Đavo je odneo šalu. U Banji se kuće ne izdaju zimi zbog skupih računa za grejanje. Mi ćemo sa ovom kućom da pokažemo da pomoću solarnih panela i toplotne pumpe, pošto je Banja sva na toploj vodi, možemo da napravimo da plaćaš pet evra mesečno struju, a da ti kuća bude topla. Onda će svako da izdaje - kaže on.

Inače, Rambo je poznat po tome što medijske nastupe koristi kako bi ukazao na značaj ekologije i uštede energije. Na poleđini plakata za jednu od njegovih turneja nalazio se kratak vodič za uštedu električne energije u svakom domaćinstvu.

foto: Youtube

Inženjer amadeus upravlja ekološkim plovilom Napravio sam solarni jedrenjak Jedna od Rambovih najvećih ljubavi jeste jedrenje, o čemu je više puta govorio. On je nedavno za medije otkrio da je napravio solarni jedrenjak. - Tu je glavni štos ta inženjerska odluka da napraviš brod koji ide na struju. Ovde je to jedrenjak, treba da uploviš, isploviš i dođeš kada si ostao bez vetra. Ja imam autonomiju da pređem 20 milja, što je za moje potrebe previše. Taj brod je po najstrožim merilima ekološki. Beograd je jedan od najzagađenijih gradova u svetu, svaki čovek može mnogo da uradi. Da ne vozimo u centru automobil, pametnije je prošetati ili voziti bicikl. Svaki čovek može mnogo da uradi. Ja naglasim u kafani da mi za limunadu ne daju slamku, ko zna gde to završi - rekao je Rambo.

Jovan Slijepčević

Kurir