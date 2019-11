RAMBO AMADEUS NAPRAVIO PRVU SOLARNU JEDRILICU: Muzičar priznao da samo kada PLOVI ne misli ni o čemu, a onda pokazao vežbe koje SVAKO JUTRO RADI! (FOTO, VIDEO)

Antonije Pušić, poznatiji kao Rambo Amadeus, pre nego što je postao muzičar bavio se jedrenjem i osvajao brojne titule i predstavljao staru Jugoslaviju na regatama.

"Jedrenje je sport, to je način života. Čovek kada se udubi u jedrenje, njegov se identitet širi na ivice broda i jedra, pa on to oseća kao svoje telo. Pretvori se u ploveću pticu. Slično je sa jogom, ne misli se ni o čemu kada jedriš. Pokušavao sam na druge načine da ne mislim ni o čemu, ali jedino mi pomaže jedrenje. Pratio sam i zanimala me i joga. Video sam da je tu glavna fora disanje. Na jedrenju malo otvoriš usta i sam ti vazdh ulazi u pluća, sve se samo događa", izjavio je Amadeus.

Rambo Amadeus napravio je prvu solarnu jedrilicu, pa je otkrio na koje sve načine ljudi mogu da brinu o ekologiji.

"Tu je glavni štos ta inžinjerska odluka, da napraviš brod koji ide na struju. Ovde je to jedrenjak, treba da uploviš, isploviš i dođeš kada si ostao bez vetra. Ja imam autonomiju da pređem 20 milja, što je za moje potrebe previše. Taj brod je po najstrožijim merilima ekološki. Mi možemo svašta da uradimo, Beograd je jedan od najzagađenijih gradova u svetu, možemo da u centru ne vozimo automobil, pametnije je prošetati ili voziti bicikl. Ispod radijatora možete da stavite aluminijumsku foliju, da toplota ne ide u zid, možete da podignete 2 stepena temperaturu u stanu. Svaki čovek može mnogo da uradi. Ja naglasim u kafani da mi za limunadu ne daju slamku, ko zna gde to završi", izjavio je Rambo.

Muzičar kaže da je čovek sam sebi najveći neprijatelj.

"Čoveku je razvijen aparat za mišljenje. Nije brz kao tigar, niti otporan kao divlja svinja, niti ima krzno kao medved. Čovek sam pravi probleme da bi ih rešavao, to je glavni neprijatelj, ljudi se onda dele na nacije, partije, smišlja se svašta od potrebe da mozak nešto proizvodi", kaže Amadeus u emisiji "Baja i Joga".

"Najbolje se opuštam kada spavam. Ujutru radim vežbe, tri, četiri minuta iz tai či čuana. Kao klinac sam vežbao aikido i karate, to se sve prepliće. Kada uradite tai či čuan napravite emocionalni "airbag" jer se sam sa sobom poravnaš i manji uticaj imaju na tebe negativne stvari" kazao je Amadeus, a onda demostrirao kako se rade vežbe koje on svako jutro trenira.

