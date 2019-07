ZBOG ZAPADNIH OPERATIVACA SMO SVE RAZ.EBALI! Rambo Amadeus otvoreno o Titu, drogi, Đukanoviću, Đokoviću, nacionalizmu... BEZ CENZURE!

Muzičar Antonije Puštić, poznatiji kao Rambo Amadeus, ima bogatu karijeru koja traje više od 20 godina.

Ali ono što se, pored njegovih pesama, prepričava i citira su njegovi stavovi po kojima je nadaleko poznat. Čovek britkog uma, neko sa kim možete da progovorite o mnogo čemu, a mnogo toga i da od njega naučite...

O TITU I SFRJ

Mi smo imali Tita a onda su došli zapadni operativci i objasnili nam da nam Tito ne valja, da nam socijalizam ne valja, da nam država ne valja... I onda smo mi sve to fino razjebali.

E ajd sad da nađemo onog ko će da kaže - Valja mi kapitalizam, valja što moram s pasošem da idem na Korčulu na kupanje, valja mi što plaćam međunarodnu telefonsku tarofi kad zovem majku u Herceg Novom i tetku u Sarajevu. Nek kaže neko kaže da to valja.

Problem je što ljudi brkaju dve stvari - demokratiju i kapitalizam. Kad imaš 10 odsto nepismenih u zemlji, a govorim za čitav Balkan, onda dobiješ to da si dao pravo glasa nepismenima koji su izglasali mržnju, nacionalizam i rat i razvalili...

Pravo glasa je civilizacijska tekovina.

NACIONALIZAM

Nacionalizam je dečja bolest svakog društva. Pojavljuje se tamo gde se države rađaju ili tamo gde su države klimave pa nema šta drugo da ih drži.

Srećom nacionalizmi su kratkog daha. Nacionalizmi su iracionalni. Ne možeš da odeš kod doktora i da mu kažeš - Izvadite mi krv i utvrdite mi šta sam ja po nacionalnosti.

Nacionalizam je tema za one do 300 evra prihoda mesečno. Njima se servira ta priča. Kada plata pređe 500 evra, onda počinje razgovor o garderobi i kafićima. Kada pređe 1.000, onda je top-tema zdrava hrana, letovanja i zimovanja, a kada se popne na više od 3.000 onda prestaje svako palamuđenje. Ljudi onda pričaju o vremenskoj prognozi i ljubavi.

O HEROINU I MARIHUANI

Ja sam skoro 20 godina pušio marihuanu. Probao sam je kada sam imao 25 godina.

Ne mogu da kažem da sam bio navučen na marihuanu, ali mogu da kažem da je bilo perioda kada sam svakodnevno pušio marihanu. Ali kada sam svakodnevno pušio marihuanu nisam bio u stanju da se ujutru probudim pre 12, nije mi se ništa radilo. Uvek sam nekako kreirao susret sa nekim za koga sam pouzdao znao da to ima kod sebe pa bi se mi našli i onda nekako slučajno pušili tu travu. Nekako je taj moj život tako funkcionisao.

Ja nisam inženjer i ne lansiram satelite u svemir da bi sad ta neka moja greška u sviranju gitare proizvela niz nekih konsekvenci da bih ja posle bio kažnjen.

Ali prosto došlo je do toga da sam video da sam praktično sve nezadovoljniji, sve tužniji... Imam tri sina, ne bih voleo da im 20 godina prođe u životu da vide koliko je to bezveze biti posvećen takvoj stvari.

Probao sam i heroin jednom. Nekoliko sekundi kad šmrknete heroin osećate se petogodišnji dečak koji je za svoj rođendan dobio igračku koju je danima sanjao. I odjednom je vaše srce ispunjeno. Popušta vas užasna neuroza koju ste nosili celog života.

Međutim, posle par sati kreće drugi period, kreće period kada vas to popušta i tada se osećate kao da ste živi sahranjeni. Odjednom u vama nema ničega. Vi ste jedno truplo mesa i kostiju koje ne vidi razlog svog postojanja.

Ja sam imao sreću da da mi je to jutro posle heroina bilo toliko gadno, nepodnošljivo da sam sebi rekao - Ti više ovo nikad nećeš da probaš.

O POBEDI MILA ĐUKANOVIĆA

Da on izgubi na izborima je kao da ja izgubim na izborima. Jer nisam ni ja izborima došao na vlast, nije ni on. Onda ne možeš na izborima da izgubiš.

Jesam li ja Svetski Mega Car? Jesam. Jesam li to postao samoprolamacijom? Jesam. Pa kako onda da me na skinu na izborima...

O ĐOKOVIĆU

Ako znamo da je Đoković starinom sa Durmitora onda je jasno što je najbolji teniser na svetu.

On fenomenalno igra tenis baš zato što je sa planine.

Na Durmitoru je najvažnija aktivnost kosidba. I on kad kosi to je forhend. A bekend - mora da vrati kosu. To mu je genetski. I sad treba onaj Marej nešto a taj kosu nikad video nije. Novak ga hvata na iskustvo, na starinu, na gen...

POVLAŠĆEN POLOŽAJ

Ja sam zadovoljan. Uporedi mene i nekog ko radi neki ozbiljan posao. Npr neki neurohirurg. Ja imam i manje radnih sati i više slobodnog vremena i mene kao budalu pevača više cene kad me sretnu na ulici nego njega. Ja mogu i da pogrešim ton i da kažem nešto... Aj ti pogreši kad operišeš mozak. Povlašćen je ovo položaj zato niti se žalim niti se hvalim.

Kurir.rs/Priredio: P.L

Kurir