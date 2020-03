BEBI DOL ZBOG TAJKUNA PEVA NARODNJAKE: Pevačica angažovana na novom televizijskom projektu

Bebi Dol u novoj seriji „Tajkun“ ima ulogu pevačice, ali ono što je najzanimljivije jeste da će je publika konačno čuti kako peva narodnjake.

Pop pevačica prihvatila je da za potrebe ovog televizijskog projekta izvede čuveni hit „Rano je za tugu“, koji u originalu peva Haris Džinović. Kako smo saznali od ljudi koji su bili prisutni na setu, Bebi se u tome odlično snašla i nije bilo potrebe da se posebno priprema za svoj lik. Ona neće imati zadatak samo da otpeva pomenutu numeru već će njena uloga imati i druge radnje. Bebi tumači lik pevačice koja je bliska prijateljica žene tajkuna, a koju igra Jelena Đokić.

Zaspala na snimanju

Bebi je provela dva dana na snimanju, kako je i bilo planirano. Svi glumci su je dobro prihvatili, kao i ona njih, a posebno je s njom bio blizak Dragan Bjelogrlić, s kojim je najviše i snimala scene. Radnja dela serije u kojoj pevačica glumi odigrava se na proslavi kod tajkuna Vladana, jednog od najbogatijih ljudi u Srbiji, kojeg tumači upravo Bjela, a Bebi je pozvana kao prijateljica njegove supruge da otpeva nekoliko pesama.

Poznato je da snimanje filmova i serija često bude iscrpljujuće, čak i za profesionalne glumce koji su na to navikli i dobro su uigrani. Bebi je jedino to malo teže palo, pa je od prevelikog umora zaspala na setu prvog dana snimanja. Kako smo saznali, ekipa serije posle toga nije nastavila sa snimanjem jer su svi bili iscrpljeni, pa su Bebi odvezli kući i sutradan su nastavili. Pevačica se izvinjavala zbog toga što je zaspala, ali niko joj nije zamerio jer su svesni da nije navikla na takav tempo snimanja.

Šest nedelja snimanja

Ukupno, snimanje serije „Tajkun“ trajalo je šest nedelja, odnosno 100 snimajućih dana. U pitanju je zajednički projekat produkcijske kuće „Fajerflaj“ i „Telekoma Srbije“, potpisuje ga reditelj Miroslav Milja Terzić, a premijerno emitovanje planirano je za 15. mart na kanalu Superstar TV, dok će na RTS biti prikazan sutradan. U deset epizoda gledaoci će biti u prilici da prate dramatičan i turbulentan život moćnog čoveka na vrhuncu karijere u trenutku kada i država i neprijatelji prete da unište njegovo poslovno carstvo. Pored Bjele, Bebi i Đokićeve, u „Tajkunu“ igraju i Bane Trifunović, Marko Baćović, Hana Selimović, kao i mlade glumačke nade Vuk Jovanović, Neven Bujić, Vanja Nenadić i Miloš Petrović Trojpec.

- Jedne noći u Kairu, samo što sam došla s posla oko pola četiri ujutru, zazvonio mi je telefon. Bili su to Sonja Savić i reditelj Boro Drašković. Sonja viče: „Maco, ti to nikada nisi pevala, ali baš zbog toga treba.“ Probali su s Jadrankom Jovanović, Lepom Lukić, ispucali su sve adute, pa se Sonja setila mene - rekla je Bebi i dodala da se poslednji put sa Sonjom čula pred njenu smrt.

PUNE RUKE POSLA

PEVAČICE U SERIJAMA I FILMOVIMA

Reditelji domaćih serija i filmova često se odluče da neku od uloga povere popularnim pevačicama, a one najčešće glume same sebe. To nije samo trenutni trend već je tako bilo i ranije, pre nekoliko decenija. Lepa Lukić, Snežana Đurišić, Vesna Zmijanac i druge imale su priliku da zaigraju u seriji „Kamiondžije“, dok su Lepa Brena, Zorica Marković, Suzana Perović i Snežana Sneki Babić bile zvezde serijala „Tesna koža“. Zmijančeva je glumila i u filmu „Sok od šljiva“, a njena tadašnja rivala Zorica Brunclik imala je zapaženu rolu u komediji „Špijun na štiklama“, kao i u „Žikinoj dinastiji“.

Nedavno je i Aleksandra Prijović imala priliku da se oproba pred filmskim kamerama tako što je otpevala pesmu za potrebe serije „Ubice mog oca“. Milica Todorović je pre nekoliko godina glumila u holivudskom filmu „An Ordinary Man“, u kojem glavni lik tumači Ben Kingsli, dok je Ana Kokić pevala u filmu „Bićemo prvaci sveta“.