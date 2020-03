NISAM MU JA GAGI! Anabela spremna da se obračuna s Miljkovićem: 24 godine ginem i odgajam je, a ON TAKO prema njoj?!

Anabela Atijas ušla je u "Zadrugu 3" i to na veliko iznenađenje Gagija i Lune Đogani, ali i ćerkinog dečka Marka Miljkovića, s kojim nije u dobrim odnosima.

Malo je reći da se Luna uvredila kada je ugledala majku na vratima, pa je celu noć ridala. Kada joj se Anabela obradila sa "Lunka", usledio je haos.

- Je li moguće da si ušla? - upitala je histerično, dok je Marko želeo da se pozdravi s njom, ali ona mu nije uzvratila.

Naprotiv, Atijasova ga je ubrzo nazvala đilkošem.

- Ona je uništena, znaš šta znači kada je neko tri godine emotivno maltretiran. Ono sa Slobom je bilo pogrešno, ali ono je bila ljubav. Jesam li ja slala poruke preko muzičara, lomila je ovde vrata. Šta ja sada da radim, branim neodbranjivo. Malo ćemo da se igramo on i ja, nisam mu ja Gagi - najavila je u startu okršaj s Markom, a zatim otkrila šta je sve Miljković radio njenoj ćerki van rijalitija.

- Pravio joj je scene posle svakog nastupa, koga je pogledala, kome je pevala. Znaš kada se desio raskid napolju, zamerio joj je kako je gazila crve na "Zadrugoviziji", govorio joj da glumi klovna, a on je sutradan kuvao u svom sintetičkom duksu. Posle ju je vratio sa slave, rekao da je roditelji nisu vaspitali i da ne može da dođe, a živi u njenom stanu. Najgore od svega je to što njen otac zna koje lekove Luna pije, a sa svima se slaže. Ja 24 godine ginem, odgajam je, da bi mi jedan đilkoš uništavao dete - govorila je Anabela, koja je inače bila ljuta na Lunu što je ponovo ušla u rijaliti, a sada joj se ipak pridružila.

Da joj je sve teško palo, govori i to da je od Ermine tražila tablete za spavanje.

Anabela je ljuta na ćerku zbog seksa pred kamerama:

- Juče joj je otac naišao, usred bela dana. I samo se nasmejao. Oni se pokrili preko glave... Ako se ljubiš, ljubi se. On da je voli, rekao bi „nećemo“, mislio bi na njene sestrice, majku. Rekla sam joj: „Mnogo ti hvala što misliš na Ninu“, treći put, na dnu je, postala je patološki lažov, hoće da me ubedi da nisam videla nešto što sam videla. Prošle godine je Andrej (Lunin doskorašnji očuh, prim. aut.) crkao skidajući sa porno-sajta njene snimke. On je napolju frajer, a ona...

PATI ZBOG BOLESTI GUŠIM SE OD STRESA Atijasova teško podnosi oboljenje koje je dobila: - Imam autoimunu bolest štitne žlezde, ona samu sebe napada. Ne mogu da gutam, kao da se gušim, sve od stresa. Prvo sam mislila da sam preumorna, imam jezu, groznicu, depresija teška, išla sam kod psihijatra, ja kažem: „Ja ne mogu, ja ću da se ubijem“. Ne mogu da ti opišem koji je to osećaj, ludilo. On meni kaže da mi štitna nije u redu. Smanjen mi je libido, ciklus dva puta mesečno, kostobolja, kao da boluješ od najgore bolesti - rekla je ona.

GAGIJEVA SESTRIČINA PRETILA ANABELI PRIJAVIĆU TE SOCIJALNOJ SLUŽBI AKO NAPADNEŠ GAGIJA! Pred Anabelin ulazak u rijaliti, Gagijeva sestričina Sara navodno joj je pretila, otkrio je Pink.rs. Ovaj portal objavio je prepisku u kojoj sestra njenog bivšeg preti pevačici. - Uđi, zaje*i se da napadneš Gagija i prijaviću te socijalnoj službi zbog Nine. Idi, pokušaj i operi se, ali teško će ti uspeti. I sama znaš da je mnogo veći rijaliti napolju, a sa mnom dok si dobar, sve je okej, ali kad mi ideš na porodicu, grozna sam, tako da... uživaj unutra. Kunem ti se da ću ti ja napraviti haos, budi ubeđena, bolesnice - poručila joj je Sara.

