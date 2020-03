IGOR KOJIĆ BRANI SEVERINU: Milan je izolovao dete od majke, a ne od korone!

Igor Kojić stao je u odbranu supruge Severine, koja se ponovo javno prepire s bivšim partnerom Milanom Popovićem.

Kako Seve nije uspela da vidi sina u sudski propisano vreme, Milan je izjavio da je obavestio pevačicu da je sa dečakom u samoizolaciji jer je putovao u Austriju, a potom se pojavila priča da je pevačicu policija zatvorila u samoizolaciju, što Igor demantuje.

- Ovaj čovek po ko zna koji put izmišlja priče i plasira ih u medije ne bi li tako diskreditovao moju suprugu kao ženu i kao majku, učinio je konfliktnom i bahatom osobom, da ne kažem nešto gore - napisao je Kojić na svom Instagram profilu i objasnio:

- Prava istina je da smo supruga i ja ušli u Srbiju 12. marta. Iz Hrvatske (ne iz Švajcarske). Vanredno stanje i mere izolacije su uvedene od 16. marta. Jedina je istina da ovaj čovek nije hteo da preda dete njegovoj majci na pet sati druženja, nakon što ga nije videla punih pet dana, a svega desetak puta u poslednja četiri meseca.

Proglasio je samoizolaciju, prijavio nadležnim organima sebe i moju suprugu kako bi tako izolovao dete od majke, a ne od korone. Pa kakav to čovek moraš da budeš da u ovo vreme, kad treba da budemo zajedno i podrška jedni drugima, koristiš situaciju za lične potrebe blaćenja druge osobe, što privatno, što putem medija, i to majku svog deteta...

To ne rade ljudi, to ne rade životinje, to rade samo duboko nesrećni ljudi - poručio je Igor Kojić.

