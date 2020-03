IZGLEDAM KAO DA ME JE ŠIŠAO LIMAR MILE! Angelina napravila šok promenu: Strašno je, nemojte TO DA RADITE!

Anđela Vujović, poznatija kao Angellina, baš se trudi da upotpuni dane u koje provodi kod kuće raznim aktivnostima. Na iznenađenje mnogih, pevačica je na listu ubacila i frizerski zanat, a po svemu sudeći - nije se baš proslavila.

"Čuvajte se i svoje bližnje, budite kod kuće. Znam da je dosadno, ali u ovome vidim nešto dobro, jer svako od nas može da sedne i razmisli o sebi i svom životu i o tome šta je postigao do sada i onome što želi da postigne. Ja sam se recimo posvetila završavanju faksa", počela je ona.

"Imam svoju srećnu šolju i vesele naočare i onda pustim muziku, bude mi zabavno. Probam malo da treniram, ali to je strašno. Ošišala sam sama šiške, kao da me šišao limar Mile, ali vi to nemojte raditi kod kuće. Kada ovo prođe nadam se da će me neki frizer spasiti", otkrila je Angellina.

