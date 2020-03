ČIM UĐEM U KUĆU SLEDUJE MI TOTALNA DEZINFEKCIJA! Ovako se Bekuta i Mrka čuvaju od korone: Pevačica pazari po OVOM spisku

Ana Bekuta zbog novonastale situacije sa koronom odložila je sve svoje poslovne obaveze i vreme provodi kod kuće, sa voljenim Milutinom Mrkonjićem. Kako je istakla, ona uvek brine o domaćinstvu te joj Mrka rado prepušta spisak kada treba da se ide u nabavku, u koju pevačica svakako ne odlazi bez rukavica i zaštitne maske.

"Pošla sam na pijacu, da kupim malo voća i da uhvatim vazduha. Milutin spisak prepušta meni jer ja oduvek brinem o našem domaćinstvu, on tako izrazi neku želju šta mu treba... Kupujem limun, narandže, vrlo je važno da uzimamo vitamin C, ja sam za opciju da procedim limun i tako da popijem. Ja ne jedem slatko, fruktozom menjam potrebu za šećerima. Milutin bi živeo na voću, to je za njega raj", otkrila je za "Premijeru" Ana, a zatim i dodala da se ne plaši korone.

"Nisam uplašena zato što ja primam vakcinu protiv gripa, a ispostavilo se da ona štiti i od Covida-19, tako da sam sa te strane mirna, a opet nisam jer brinem za moje bližnje, rodbinu, prijatelje, sa te strane nisam mirna. Milutin je zbrinut, primio je vakcinu, a ne izlazi iz kuće, svakodnevno razgovara sa svojim drugovima, bodri ih", otkrila je pevačica.

foto: Printscreen Premijera

Pošto se vrati kući Ani, kaže, sleduje totalna dezinfekcija.

"Ja sada kad se vratim kuci - totalno dezinfekcija, skidam sve sa sebe, imam peglu na paru i njom dezinfikujem, patike ostaju napolju, ne unosim ih u kuću. Ovo mi jedino pada teško zbog treninga, međutim, uzela sam moje tegove, tako da sam i taj problem rešila, radim sama, vežbam sama. S druge strane, gledam televiziju, čitam knjigu, novine, surfujem", zaključila je ona.

foto: Printscreen Premijera

Kurir.rs, M.G/Foto: Printscreen Premijera

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

Kurir