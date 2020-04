OBRISAO SVE SLIKE SA NJOM: Lunin najbolji prijatelj neće više da čuje za nju! Evo zbog čega je toliko LJUT!

Život Lune Đogani poslednje tri godine prepun je raznih preokreta, uspona i padova. Poslednji udarac koji je Đoganijeva primila desio se od njenog najboljeg druga Ilije, koji joj je okrenuo leđa za sva vremena, i to zbog Marka Miljkovića, saznaje Kurir Stars.

Naime, nakon što je Lunina majka Anabela Atijas, s kojom se trenutno zajedno takmiči u rijalitiju „Zadruga 3“, u neobaveznom razgovoru spomenula kako je Ilija veoma ljut na svoju drugaricu, raskid prijateljstva potvrdio je i on sam pošto je obrisao sve zajedničke slike na svom Instagram nalogu. Razlog za ovakav potez Luninog prijatelja jeste taj što se Luna pomirila s bivšim dečkom. To možda ne bi bilo toliko čudno da Luna probleme u svojoj vezi nije istresala pred Ilijom i tada najstrašnije kritikovala Miljkovića. On joj je uvek bio rame za plakanje, a obećala mu je da nikad više neće biti u vezi s čovekom koji ju je tako povredio. Očigledno je da su Lunu nedoslednost i pogažena reč koštali prijateljstva.

Svi u „zadruzi” Luna sa dečkom Markom i majkom Anabelom foto: Damir Dervišagić

Detalji druženja mlade pevačice sa Ilijom donekle su poznati i javnosti jer je ona često pričala o njihovom drugarstvu i prisnosti, a uz to, najviše joj se našao kada nije imala kome da se požali tokom svađa s Markom. Ilija je uvek bio tu za Lunu, tešio ju je kad god bi bilo neophodno i davao joj savete kako dalje da se ponaša prema muškarcima. I ne samo to, Ilija je Lunu pratio na sve njene nastupe. Bio joj je poslovna podrška u trenucima kada joj je to bilo najpotrebnije. Išao je s njom gotovo na svaki nastup, iako je to mesto ranije bilo rezervisano za Marka. Mlada pevačica poveravala mu je sve svoje tajne, a neretko mu se u svojim jadikovanjima žalila na bivšeg momka, koga Ilija evidentno nije voleo, i kojeg je često nazivala i pogrdnim imenima. Takođe, govorila je i da nikada više neće ući u rijaliti. I taman kad su joj mnogi poverovali, Luna je ipak pogazila svoja obećanja jer ne samo što ponovo otkriva svoju intimu gledaocima već to ovoga puta čini zajedno s roditeljima Anabelom i Gagijem. Njenom najboljem drugu ovog puta je prekipelo, pa je odlučio da preseče i da pusti Lunu da vodi svoj život sama kako hoće, ne želeći da učestvuje više u tom haosu.

Kurir.rs/ N. Mijušković Foto: Damir Dervišagić

foto: Promo

Kurir