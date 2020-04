GOSTI SA SVADBE SE RAZBEŽALI, SIN JOJ OSTAO ZAROBLJEN! Misica objavila SLIKU sa venčanja koje je krenulo PO ZLU

Nekadašnja mis Srbije Milica Jelić i košarkaš Ivan Paunić godinama su u skladnoj zajednici, a prošle godine organizovali su svadbu koja, nažalost, nije u potpunosti tekla po planu.

Milica i Ivan 2017. godine sklopili su građanski brak, u januaru 2018. dobili su sina Luku, a prošle godine u junu organizovali su crkveno venčanje i veliko svadbeno slavlje.

U jednom hotelu u Beogradu okupili su 400 zvanica, ali je slavlje u jednom trenutku prekinuto zbog jakog nevremena. Sala je bila poplavljena, a gosti evakuisani.

- Bilo nam je baš lepo, ali onda se desio peh sa poplavom. To je bila viša sila, ali nam nije pokvarila svadbu. Moram da priznam da smo uprkos svemu baš ponosni na naše prijatelje, jer se njih 90 odsto vratilo i svi su čekali da nastavimo žurku. Zbog toga sam čak pustila i suzu kada sam videla koliko nas ljudi voli. To je nešto što je ostavilo najveći utisak jer se dogodila takva stituacija koju niko nije mogao da predvidi. Naša zemlja je, nažalost, već jednom imala problem sa poplavama i nije nešto što se dešava prvi put - rekla je Milica nakon svadbe.

Njoj je najveći problem prilikom poplave predstavljalo to što je njihov sin Luka bio u apartmanu na osmom spratu.

- To mi je bio najveći problem. Moje dete je bilo na osmom spratu, a liftovi nisu radili. Strah me je obuzeo. Nisam znala kako da dođem do svog deteta. Ali, na svu sreću sve se brzo rešilo i napustili smo brzo hotel. Kada je sve sanirano, nastavili smo žurku i moram da priznam da je bila još bolja. Valjda su svi čekali da se vratimo, pa su gosti bili još veseliji. Mi smo želeli da im vratimo energiju. Svakako smo imali upamćeno venčanje - ispričala je misica.

Iako tako nije delovalo na početku, sve se, srećom, završilo kako treba, a da joj je svadba ostala u lepom sećanju dokazuje i to što i dalje rado deli fotografije sa venčanja, pa je jednu takvu danas podelila sa pratiocima.

- Uspomene - napisala je Milica uz sliku na kojoj ona i Ivan plešu.

