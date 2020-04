TEŠKO ONOM KO JE ŽIVEO OD VIKENDA DO VIKENDA: Vera Matović ovako provodi dane u IZOLACIJI, progovorila i o KOLEGAMA!

Vera Matović otkriva kako provodi vreme u kućnoj izoalciji i koje su to stvari koje njoj i njenom suprugu Raci prekraćuju dane.

Pevačica je istakla da ne radi ništa naporno, pa i da je ovo shvatila kao odmor. Slobodno vreme koristi za sređivanje dvorišta i kuće, pa je odala i da je spremila sarme.

foto: Marina Lopičić

"Iako sam i do sada bila poznata kao odlična kuvarica, sada imam mnogo vremena za to. Uživam u spremanju hrane. Od malena me je tome naučila majka. Muž i ja hodamo oko kuće, vežbamo zajedno. Imamo traku, pa malo jedemo, malo trčimo na traci. Žao mi je onih ljudi koji žive u stanu, njima nije lako. Ja ima dvorište. Imam puno posla i oko toga. Ne bi ste verovali šta sam sve uradila po dvorištu", otkrila je pevačica.

Na pitanje da li se čuje sa kolegama i kako se oni osećaju, Vera kaže:

"Nama je sve oduzeto sada, nama je sve otkazano. Teško je onom ko je živeo od vikenda do vikenda. Nas niko i ne pita ništa, da li imamo ili nemamo, a uvek smo bili za humanitarno. Ima kolega koji nisu u mogućnosti, jer su radili od vikenda do vikenda, a možda su neki i preskočili. Slušamo stalno vesti, pratimo sve."

foto: Damir Dervišagić

Kurir.rs/K.Đ/Alo, Foto: Printscreen

Kurir