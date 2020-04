JA SAM ASOCIJALNA BUDALA! Marija Šerifović javila se iz karantina, a ovi PROBLEMI je MUČE! Evo gde joj je mama Verica!

Marija Šerifović priznala je da se asocijalna i otkrila kako provodi vreme dok traje vanredno stanje.

Pevačica je otkrila i da ima nekoliko problema od kada je u karantinu.

"Što se mene lično tiče, ja sam i mimo ove situacije bila u izolaciji, jer sam jedna asocijalna budala. Serije, filmovi, provodim vreme sa porodicom i sa psom i to je to. Možda mi je najveći problem što ne mogu da obiđem neke ljude koji su mi važni, prosto, osećam potrebu da zaštitim svoje zdravlje i njihovo. Druga stvar, majka mi je u Kragujevcu, rešile smo da ona ne dolazi, da ostane tamo. Treća stvar, potpuno lična i sebična jeste da mi nedostaju noćne šetnje. U mom frižideru se nalazi samo piletina, tikvice, palenta, puno vode, palenta i to je to", rekla je Marija Šerifović za "Magazin IN".

foto: Damir Dervišagić

Kurir.rs/K.Đ, Foto: Printscreen/Instagram

Kurir