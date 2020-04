VANESA ŠOKČIĆ O ULOZI U SERIJI: Pevala sam kriminalcima isto kao i u Južnom vetru

Kao u životu Pevačica je otkrila da joj nisu strane situacije poput one koju je snimila u režiji Miloša Avramovića sa Ljubomirom Bandovićem, gde je glumac obasipa evrima

Serija „Južni vetar“ doživela je veliki uspeh, a u poslednjoj epizodi publiku je iznenadilo pojavljivanje Vanese Šokčić.

U ključnoj sceni, u kojoj Ljubomir Bandović i Vuk Kostić ugovaraju sastanak s Petrom Marašem, Vanesa im peva svoj hit „Četiri strane sveta“, dok je glumac obasipa stotinama evra.

Šokčićeva je za Kurir otkrila detalje sa snimanja, ali i i to koji je uslov imala kada joj je Miloš Avramović ponudio pevačku ulogu.

- Prihvatila sam angažman jer nije trebalo ništa da glumim, već da radim ono što i radim, da pevam. To je bio jedini uslov. Avram i ja se družimo i kada me je pitao, prihvatila sam, nisam mogla da odbijem - kaže Vesna, a na pitanje kako joj je scena delovala na TV ekranu, otkriva da joj takve situacije nisu strane. - Više puta sam doživela takvu situaciju kao iz serije, naročito devedesetih. Meni je to bila škola za moj posao.

Bitno je da mi pevači, kad su takve situacije kao u sceni, znamo da se ili izvučemo, ili da to dobro naplatimo - priča Vanesa i otkriva da se to odnosi i na količinu bakšiša i na to da su joj publika bili kriminalci. Na pitanje da li je skoro imala takvu poslovnu priču, kaže da ne postoji ekipa kojoj nije pevala. Saradnja s glumcima, posebno s Bandovićem i Kostićem, bila joj je fantastična. - U toj ekipi su fenomenalni momci. Scenu smo snimili iz drugog puta, mnogo mi se dopalo - kaže pevačica i smatra da je ispalo savršeno.

Pošto se mnogima učinilo da u poslednjim sekundama scene pevačicu iznose na nečijim ramenima, Šokčićeva je ispričala jedan komičan detalj sa snimanja. - To nisam bila ja. Moj muž je prisustvovao snimanju i isto me je pomešao. Sedeo je u bašti i na istu devojku, odnosno scenu, okrenuo se i rekao: „Čekajte, je li dotle došlo“ - ispričala je kroz smeh.

Vreme u izolaciji Kafa, knjige, druženje Vanesa provodi vreme u izolaciji manje-više kao i njene koleginice. - Upravo sam se dogovorila s drugaricama da se nađemo kod neke od njih u dvorištu i popijemo kafu. Snalazim se kao i svi, imam knjige, internet... Sve će se vratiti u normalu, nije pevačima prvi put da prave pauzu, a kao i za vreme bombardovanja, pevali smo i u humanitarne svrhe - rekla je Vanesa.

