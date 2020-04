PONOSNI SMO! OVO JE VELIKA ČAST! Medicinski radnici đuskali uz Dijamante

Ponosni smo!❤️ Ovo je velika cast, hvala svim medicinskim radnicima koji žrtvuju svoje živote da bi spasili tudje. U ovoj situaciji mi ne mozemo da učinimo mnogo ali neka vam naše pesme bar malo olakšaju. 🎤🎼 Uz vas smo,do kraja! Dijamanti bend💪❤️

A post shared by 𝐃𝐢𝐣𝐚𝐦𝐚𝐧𝐭𝐢 𝐁𝐞𝐧𝐝 (@dijamantibendofficial) on Apr 26, 2020 at 1:39am PDT