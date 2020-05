OVO JE MUŠKARAC KOJI JE UPAO U NATINU KUĆU U ČENEJU! I nije to uradio praznih ruku: Traume iz rata su ostavile TRAGA?

Nataša Bekvalac doživela je pravu dramu kada je u njenu kuću u Čeneju upao nepoznati muškarac, zbog toga je, kako tvrde domaći mediji, rešila da ugradi sigurnosne kamere na svoje imanje nadomak Novog Sada. Ona će do tada boraviti u stanu svojih roditelja, a kako se dalje navodi, pevačica razmišlja i o tome da po povratku na imanje angažuje obezbeđenje koje bi 24 sata brinulo da ona i njene ćerke Hana i Katja budu bezbedne.

U pitanju je izvesni D. V. koji, pišu mediji, koji nije imao imao lošu nameru, iako je uznemirio pevačicu, kao i njenu porodicu.

"Nista on loše nije mislio, naprotiv odneo je cveće. D. V. je sa nama bio u školi, odličan đak, ali nažalost posledice, to jeste traume iz rata su ostavile traga zato je i napravio po meni ovu glupost. D. možemo mi donekle da razumemo, bili smo u ratu, lično me boli kad mediji kazu da je psihički oboleo. Nije mu to od masnih kolača", rekao je bliski izvor.

foto: ATA Images

Kurir.rs, M.G/Alo/Foto: ATA Images

Kurir