TONI CETINSKI MIŠLJENJEM PODIGAO BURU NA FEJSBUKU: Pre ću na Goli otok nego da se vakcinišem

Toni Cetinski nema nameru da primi vakcinu protiv koronavirusa kada za to dođe vreme, jer smatra da će na taj način ljudi biti čipovani! Hrvatski muzičar ovo je saopštio u uključenju preko Fejsbuka, nakon čega su ga mnogi podržali, a bilo je i dosta protivnika koji se ne slažu sa njegovim stavom.

- Uopšte se više ne bojim korone, nego me strah da vidim taj moment kad će krenuti represija i kad će krenuti nasilna vakcinacija onih koji to ne žele. To me jako zanima i plaši. Ko će mene da natera da se ja vakcinišem ako neću? Nek se vakciniše ko god hoće, ja protiv toga nemam ništa, ali jednostavno ne dam da mene neko vakciniše.

Otvorite Goli otok za nas koji ne želimo da se vakcinišemo, pa nas lisicama privedite, zatvorite, zaključajte, čekajte da zaspimo ili nas uspavajte, pa nas na silu vakcinišite.

Nema šanse - kazao je Toni i dodao: - Da li je moguće da je sve ovo da bi nas doveli pod kontrolu, da bi nas čipovali, vakcinisali? Ljudi, Goli otok će biti mali za nas sve koji nismo za vakcine, tako da ćemo se podeliti u smene i složiti opremu i rokamo koncert na Golom otoku za sve koji se ne daju u tor čipovanih i vakcinisanih!

Nadam se da Fejsbuk neće da mi ugasi profil zbog ovog videa, jer bi u demokratskom društvu trebalo da se dozvoli priča o svim temama. Moja porodica i ja se nećemo vakcinisati. Ne dopuštam ni zubni implant da mi se ugradi, jer je i to strano telo, radije ću ostati bez zuba - zaključio je Cetinski.

Kurir / I. E.

Foto: Sonja Spasić

Kurir