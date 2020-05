ŠOK INTERVJU KRISTIJANA GOLUBOVIĆA! Canetu je lupio ŠAMAR, glumac mu RAZBIO nos, a evo ko mu je čitao PRIČE...

Kristijan Golubović kaže da se zbog devojaka tukao sa muzičarem Zoranom Kostićem Canetom i glumcem Uliksom Fehmijuom! Višegodišnji robijaš je na frontmena "Partibrejkersa" nasrnuo zbog svoje prve supruge Danijele Đukić. Krile je imao incident i sa sinom čuvenog jugoslovenskog glumca Bekima Fehmijua, Uliksom, koji mu je polomio nos.

Golubović, koji u septembru ulazi u "Zadrugu 4", govori za Hit o svojoj burnoj prošlosti i poznatim ličnostima sa kojima se našao u klinču.

- Tačno je, opalio sam Canetu šamar jer je poljubio moju tadašnju devojku u obraz! Bio sam klinac, mangup, a on roker, beogradski šmeker, stara škola...

Kako je došlo do incidenta?

- Bili smo kod SKC-a. Stajao sam sa mojom devojkom Danijelom, ona me je držala ispod ruke. U jednom momentu je prišao Cane i poljubio je u obraz. Ja sam mu rekao: "Alo, bre, kako je ljubiš a da me nisi pitao. Treba prvo da se upoznaš sa mnom." A on će meni: "Ajde, bre, mali, beži tamo" i odmah je stao u gard. Tako jako sam ga udario da je uleteo u neke zvučnike. Sećam da se je imao plitke žute "starke" i od siline udarca mu je spala jedna patika. Ozbiljno sam ga udario, njušku sam mu poremetio. Posle tog incidenta je nastala njegova pesma "Kreni prema meni".

foto: Marina Lopicic

Zašto si ga udario?

- Hteo sam da se pokažem da sam alfa mužjak. Kasnije smo izgladili odnose.

Da li si ti nekada dobio batine zbog devojke?

- Kako da nisam. Uliks Fehmiju me je udario u nos i polomio mi ga, a sve zbog devojke Staje u koju smo obojica bili zaljubljeni. Ona je flertovala i sa mnom i sa njim, ali ju je Uliks na kraju smuvao.

Kako ste se pobili?

- Shvatio je da mi se sviđa ta prelepa plavooka devojka sa Zvezdare. Uliks mi je prišao i udario me tako jako da mi je razbio nos. Iste večeri sam otišao kući po nož i počeo da ga tražim po kraju da ga ubijem. Stariji mangupi su mi rekli da to ni slučajno ne radim, pa sam odustao. Međutim, stalno me je kopkalo to što mu se nikada nisam osvetio.

Baš nikada?

- Pet-šest godina kasnije postao sam ozbiljna mangupčina na Zvezdari. Imao sam kratež, pištolj, 100.000 maraka i kilogram zlata u lancima... Vozio sam se po gradu i spazio Uliksa u kafiću. On je izašao, seo na motor sa nekom devojkom i krenuo u pravcu Đerma. Ja sam pošao iza njega i razmišljao da li da ga udarim automobilom, pa da ispadne kao nesrećni slučaj. Onda sam sebi rekao: "Čekaj, Kristijane, udario te je zbog devojke. Pa i ti si mnoge tukao zbog devojaka. On je glumac, ima karijeru..." Na kraju sam odustao od osvete. Nisam bio bahati bandit i degenerik koji pošto-poto hoće nekom da uništi život.

foto: Aleksandar Jovanović

Malo je poznato da si se družio i sa Anom, ćerkom slavnog Zorana Radmilovića.

- Bili smo u kontaktu do njene smrti. Ona je bila divna devojka. Bio sam blizak sa njenom porodicom, koliko sam samo puta Radmilovića odveo kući pijanog. Anu je bilo sramota da mi kaže da ima sidu, ali ja sam sve vreme znao za to. Nikada mi nije smetalo da se družim sa nekim ko ima sidu. Pa ja sam bio u kontaktu i sa Margitom iz EKV-a.

foto: Youtube

I sa njom si se družio?

- Poslednji put sam je video godinu i po dana pre nego što je umrla. Sreli smo se kod Beograđanke, ona me je poljubila u obraz i pitala: "Da nemaš neki dinar?" Gledao sam zblanuto u legendu jedne grupe, koja je promenila genezu grada, u ženu koja je nametnula modu i koju smo imitirali u svemu. Pitao sam se da li je moguće da je sada u tako užasnom stanju. Otišli smo zajedno do jednog restorana, pitao sam je da li je gladna, ona mi je rekla da nije, da je malo više popila. Dao sam joj novac, poljubio je u ruku, ona me je zagrlila. To je bio naš poslednji susret.

Duško Radović mi je čitao knjige Legendarni Duško Radović je na neki način obeležio tvoje detinjstvo... - Čika Dušku je moj otac održavao elektroniku u stanu. Tata i ja smo išli kod njih, kako bi im on popravljao struju ili bilo šta što se pokvari u stanu. Dok bi tata radio, meni bi čika Duško čitao knjige, a njegova ženica me je učila da pravim bakin kolač. Mnogo sam voleo da ujutru ustanem rano i odem do stanice gde je Duško čekao tramvaj koji ga je vozio do posla. Ja krenem sa njim, zajedno dođemo do Beograđanke, gde je on vodio emisiju "Beograde, dobro jutro". Posle se vratim kući, probudim tatu, pustim radio i slušam ga dok se spremam za školu. foto: Printscreen

Kakav je bio tvoj prvi susret sa ženom i ćerkom posle četiri godine provedene u zatvoru?

- Vera je drhtala u Ivaninom naručju, a meni su suze pošle.

Zašto Ivana nije dovodila Veru u zatvor?

- Samo nenormalni ljudi dovode decu tamo gde je toliko prljavo. Tamo su skoro svi drogirani, pa i stražari, i zato nikome ne veruju, jer polaze od sebe. Nisam hteo da dozvolim da neka krezava komandirica prljavih noktiju pretresa moje dete.

Koliko često te je supruga posećivala?

- Dolazila je prvih godinu i po dana, a onda mi je rekla: "Znaš koliko te volim, kako čuvam kuću i naše dete, a ti tražiš od mene da dođem u posetu i da mi jedna žena koja liči na nakazu kaže da skinem gaće, kašljem, čučnem, da me pipa sa prljavim rukavicama. Mene moja majka nije videla od 15. godine golu, pa neće ni seljanke u okolini Požarevca." Posle toga je prestala da dolazi. Jednom sam hteo da prebijem stražare kada sam video kako se ophode prema mojoj ženi. Oni kažu da je to protokol, da sve tako pretresaju, ali ja znam da to nije tačno.

foto: Facebook Printscreen, Kristijan Kiki Golubović

Kurir.rs/Informer

Kurir