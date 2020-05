RAŠID GLEDAO KUĆU KAKO GORI! SABINA PRVI PUT O POŽARU I SINANOVOM SINU: Ovo je bilo NAJPOTRESNIJE pred pevačevu SMRT!

Sabina Sakić, Sinanova udovica oglasila se nakon što je njena kuća u Loznici zapaljena.

Ona je sada priznala na koga sumnja.

"Zapaljena je kuća koja se vodi na moje ime, ali i druga gde živi Đulkica. On je to zapalio, Rašid Sakić, Sinanov sin, koji je samo 6 dana pretio da će nas zapaliti, da ću čupati kosu s glave. Za njih je zbog drugih krivičnih dela raspisana poternica. Pravio je velike probleme nama kao porodici. Poslednji put je uhapšen sa 27 kilograma narkotika. On je u pokretu od Loznice, čamcem prelazi i zapali kuću", rekla je Sabina i dodala:

foto: Dragana Udovičić, Zorana Jevtić, T.Ilić

"Ne mogu da odem na Sinanov grob. Od prvog dana sahrane, nama se preti. On nas ucenjuje. Rekao je na groblju da je predugo čekao da Sinan umre. Ja imam taj snimak. Čula sam da se vozio posle požara i gledao to. Požarni inspektor rekao je da je to krenulo od Đulkicine kuće i oni sumnjaju da je požar podmetnut."

"Sinan nikome nije verovao, to je na moje ime. On je pred Sinanovu smrt dobio stan, 12.000 evra i auto, ali mu to nije dovoljno. On traži i traži novac da može da radi šta hoće. Novac koji sam mu dala pre 5, 6 meseci on je platio svoja krivična dela u Loznici uz obećanje da će kupiti garsonjeru, a ja sam mu poverovala. On nas mrzi, mrzi i Sinana. Sinan mi je rekao da ga pitam da mu da pola jetre. Ja to kažem njegovom sinu, a on je rekao: Ja? Zašto ja? Neka da Elvis ili Alen, ja ne mogu. Sinan je zaplakao", kazala je Sabina Sakić u "Premijeri".

foto: Printscreen/Premijera

Kurir.rs/K.Đ, Foto: Printscreen/Premijera

Kurir