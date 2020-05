OGLASILA SE KAĆA NAKON ŠTO JE SARAPI ODBRUSILA DA JE NEINFORMISAN: Evo zašto mu je tako odgovorila u emisiji! HIT

Pevačica Katarina Živković gostovala je kod Predraga Sarape, a u emisiji uživo je odbrusila voditelju tokom razgovora, kada joj je rekao da može da peva po planinama i jezerima, kad već nema terasu. Pevačica je sada otkrila više detalja o pomenutoj emisiji.

"Ja njega obožavam, sve je to bila neka naša šala. Bilo nam je zanimljivo, jutarnji je bio jako gledan, to je valjda i poenta. Sve je to bila šala, to nisu mnogi ukapirali. Al' ima istine u tome da nekad zaboravi koja je moja poslednja pesma. Objasnim mu kako stoje stvari, on kaže: "znam, znam" rekla je Katarina dok se o tom njenom gostovanju naširoko priča.

Kurir.rs / Blic / M.M.

Kurir