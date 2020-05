MUŽ JOJ ZGRĆE SILNU LOVU PEVANJEM! Rokvićeva supruga okopava baštu, SADI KRASTAVAC I ĐUMBIR, ali to nije sve!

Proleće, najlepše godišnje doba u svakom smislu. Dodir prirode i čoveka, osećaj neraskidive povezanosti. Danas je naša bašta kao pravo organsko domaćinstvo čarobnim štapićem otvorilo svoju kapiju i primilo u malo carstvo nove rasadne biljčice. Paradaiz, krastavac, cveklu, kelj, brokol, mirođiju, rukolu, peršun, celer, blitvu, ren, đumbir, maričnjak, žalfiju, kamilicu, nanu, smilje, bosiljak, steviju, ehinaceu, kantarion, pelin... Malo li je? Ali taj štapić nije mogao sve sam da posadi. Pružajući ruku prirodi ona nam višestruko vraća. Šuškalo se u obližnjim žbunčićima, gušterčići su se čudom čudili, a pužići veselo izvirivali iz trave srećni što će i za njih biti hrane, kadifa je njihova poslastica. 😂😂😂 Slike govore više od reči, ali glavna slika majstora za baštenske radove koji je barabar sa mnom napravio reda u ovoj oazi, na žalost nije uspela. Umorna, ali veoma zadovoljna postignutim. Laku noć, lepo sanjajte drage moje. #slavicarokvic #rokvic #veranadaljubav #ekobašta #organskabašta #zdravahrana #zdravopovrće

A post shared by Slavica Rokvic (@rokvic.slavica) on May 25, 2020 at 1:32pm PDT