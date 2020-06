PRELJUBE, LJUBAVNI TROUGLI, RAZBVRAT! Ljubavnica mu ZATRUDNELA, sad se hvata za glavu, a Srbijom ODJEKUJE SKANDAL

Da takmičari popularnih rijalitija strasti i emocije ne mogu da obuzdaju, dokaz su i brojne prevare koje se dešavaju upravo pred kamerama i milionima gledalaca. Jedni se pokaju, dok drugi nikada.

Najveća prevara u rijalitiju se dogodila u prvoj sezoni "Zadruge" kada je ljubavni trougao, koji su činili pevač Sloba Radanović, Kristina Kija Kockar i Luna Đogani, postali glavna tema cele Srbije, ali i regiona.

Danima se pričalo i pisalo o njima, a nakon završetka rijalitija svako od njih je otišao svojim putem, Sloba i Kija su se i zvanično razveli, dok je Luna svoju sreću našla pored Marka Miljkovića sa kojim trenutno boravi u Zadruzi.

Ipak, Sloba Radanović nije prvi koji je prevario svog partnera u rijalitiju. Pre njega je u "Velikom bratu" to uradila Marijana Čvrljak sa Nikomom Nemeševićem Nemešom.

Marijana je 2011. godine u "Velikom bratu" naočigled mnogobrojne publike počinila javnu prevaru i ostavila supruga.

Kasnije je odnela pobedu, a veza sa Nemeševićem bila je više nego turbulentna. Oni su se čak i venčali, ali brak nije potrajao.

Marijana se više ne pojavljuje u javnosti, ali našla je ponovo sreću kraj jednog konobara.

David Dragojević je prevario tadašnju devojku Aleksandru Subotić u rijalitiju sa starletom Anom Korać sa kojom i dan danas uživa u ljubavi, dok je njegova bivša draga sreću pronašla pored drugog čoveka i sada je u blagoslovenom stanju.

Edis Fetić Edo prevario je svoju suprugu Zilhu sa Draganom Mitar u rijalitiju, nakon čega se i pokajao i jednom prilikom izjavio da će suprugu moliti za oproštaj zbog neprijatnosti koju joj je priredio.

Zilha je protiv njega podnela tužbu za razvod braka, nakon čega je on privremeno napustio rijaliti jer je morao da se odazove pozivu Centra za socijalni rad, kako bi se rešilo pitanje starateljstva nad troje dece koje je dobio u braku sa Zilhom.

Ipak, trenutno su glavna tema medija, zbog javne preljube, bivši košarkaš Marko Janjušević Janjuš i Maja Marinković.

Marinkovićeva je zaprepastila javnost priznanjem na poligrafskom ispitivanju da je bila intimna sa Janjuševićem i da se ludo vole uprkos činjenici da on ima ženu i dete.

Zbog cele situacije i iznošenja istine pred milionima Janjuš je bio van sebe, te je i sam ispričao da mu je žao što se sve tako odigralo.

Međutim, sada su se u medijima pojavile informacije da je Maja navodno trudna, nakon čega Janjuševića niko nije mogao da smiri, pa čak ni ljubavnica.

"U toku nedelje je i Janjušu rekla da sumnja da je trudna. To je bilo u pabu kada su zajedno ležali. Bili su pokriveni preko glave, sve mu je rekla. On je momentalno počeo da se trese, da je to bilo strašno gledati. Čovek od dva metra plače kao dete i jauče. Zapomaže i moli da umre. To su bile scene užasa. Ona ga je mazila po glavi, zvala je Miću da mu pomogne, mislila je da će da dobije moždani udar. Onda su se oboje smirili i zaspali", ispričao je izvor za Rijaliti.

