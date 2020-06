NIJE SE PROMENILA UOPŠTE! Marija objavila fotku iz detinjstva pa otkrila koje stvari i dan danas radi ISTO! (FOTO)

Realno nisam se promenila uopste. Isto sedim, isto me nervira kada me neko slika, isto volim samo drvo japanske tresnje, isto sam tvrdoglava, isto mi je omiljen sorc i majica i patike 😀 Hmmm mozda sam mogla neke stvari uraditi drugacije, mozda sam mogle neke ljude izbeci, mooozda je moglo malooo mudrije u nekim trenutcima, mozda sam mogla biti malo manje djubre prema nekim ljudima, mozda sam mogla biti malo veceee djubre prema neki ljudima, mooozda 😊 Medjutim kad saberem i oduzmem zadovoljna sam u kakvu sam personu izrazla i naravno vezbam svaki dan da budem jos bolja 😎 Mini Me.

