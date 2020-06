MILOŠ BOJANIĆ PRODAJE KUĆU U BIJELJINI: Pevač objasnio zbog čega, a onda progovorio o RAZVODU!

Miloš Bojanić je poznat kao čovek koji ima dosta nekretnina. Rodom je iz Ruhotine, mesta nadomak Bijeljine, gde ima porodičnu kuću.

Kao neko ko je poznat po tome što pravi ili kupuje kuće, mnoge je začudila vest da je Miloš porodičnu kuću u Bijeljini rešio da proda.

"Fizički ne mogu da stignem da održavam nekoliko kuća u drugim državama. Imam nekretnine u Novom Sadu, Crnoj Gori, Bosni. Celo leto provodimo u Crnoj Gori, pošto je to kuća na moruzatim sam često u Americi, zbog sinova, a živim u Novom Sadu. Ta kuća u Bijeljini propada, jer nemam vremena da odem. Treba to održavati, jer kuća propada kada niko ne brine o njoj i to je jedini razlog zašto sam odlučio da prodam kuću", rekao nam je Miloš.

foto: Printscreen

Poznatom pevaču je teško zbog ove odluke, zbog čega je odlučio da sebi u rodnom selu izgradi novu kuću.

"Odlučio sam da ne prodajem ceo plac, pa ću na tom delu napraviti sebi manju montažnu kuću, jer ja sam tu odrastao i za to mesto me veže dosta uspomena i lepih momenata", kaže Miloš.

Miloš je već godinama u srećnom braku sa suprugom Brankom, sa kojom ga često razvode, pa su se opet pojavile priče da se razvodi, što je pevač takođe prokomentarisao.

"Opaaaaa, pa po ko zna koji put. Nema od tih priča ništa. Mogu samo da pričaju. Branka i ja smo zajedno i tu nema mesta nikakvim pričama o razvodu. Napiši slobodno da sam se razveo, ali evo žene pored mene", rekao je kroz smeh Bojanić.

foto: Printscreen

Kurir.rs/K.Đ/SrbijaDanas, Foto: ATA Images

Kurir