NADA OBRIĆ OPERISANA ČETVRTI PUT! Znam i za bolje dane, treba da krenem na hemioterapiju!

Nada Obrić ponovo je operisana, saznaje Kurir. Pevačica se trenutno nalazi u Beču gde se podvrgla četvrtoj operaciji. Iako je dosad držao vedar duh, tokom razgovara s njom jasno je bilo da je uplašena. U razgovoru za Kurir ona je potvrdila ova saznanja.

foto: Aleksandar Jovanović

- Nažalost, tačno je. Trenutno sam u Beču. Znam i za bolje dane. Treba da krenem i na hemioterapiju, pa ćemo se čuti kada dođem u Beograd. Hvala vam - rekla je pomalo neraspoloženo, trudeći se da ipak bude jaka kao i uvek. Na pitanje da li je ponovo morala na operaciju zbog problema sa karcinomom na bešici, odgovorila je potvrdno. Nada se nalazi u Austriji kod svoje ćerke Itane, koja je odvela kod najboljih lekara na jednu privatnu kliniku gde brinu o pevačici. Pre nepunih godinu dana Nada je operisala karcinom na bešici u KBC "Bežanijska kosa" i bila je srećna da je problem uočila na vreme. Međutim, to nije bio prvi put da se susrela sa tom dijagnozom, ali je bez obzira na to verovala u ozdravljenje. - Sa bolešću se ne treba igrati, ona ne bira ni vreme ni profesiju, svakom može da se desi i zato treba ići kod lekara. I ako dođemo u situaciju da nas život opomene i uspemo sve to da prebrodimo kao ja, i dalje treba voditi računa. Svi moraju da nađu vremena za svoje zdravlje. Ja sam bila relativno mlada kada se sve to dešavalo, deca su mi bila na fakultetu i ja sam im bila neophodna. Sebi sam govorila glasno, da bih čula svoj glas: Meni ne može i ne sme ništa fatalno da se desi, ja ću ovo da prebrodim jer nisam završila sve ono što sam naumila u životu! Rano je da umrem, još moram da živim.' To je uticalo da se borim - govorila je ranije Nada.

foto: Dragan Kadić

Kurir.rs/ N. M./ Foto: Damir Dervišagić

