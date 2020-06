OTKRIVENE VELIKE TAJNE IZ PORODICE NENADA KNEŽEVIĆA KNEZA! Progovorio i o ćerkinom dečku, a onda i o partnerkinoj DECI!

Nenad Knežević Knez pored Ksenije ima i mlađu ćerku Andreu, a mirnu luku našao je pored svoje partnerke Tatjane Tat. Sa svojim naslednicama u intervjuu koji je nedavno dao priznao je kako su veoma srećni kada su svi na okupu.

"Tatjanu sam upoznao pre 25 godina u Parizu kad sam učestvovao na jednom međunarodnom etno-festivalu. Ona je bila jedan od organizatora i do našeg ponovnog susreta je prošlo skoro 20 godina kada smo se sreli na jednoj svadbi i od tada smo zajedno. Što se tiče naše svadbe - biće svadbe. Mi sve ove godine živimo zajedno i faktički to ne bi ništa nešto značajno promenilo. Nadam se da ćemo to uraditi ili krajem ove godine ili početkom sledeće", izjavio je on.

On je otkrio i koliko se Tatjanina deca, Elodi i Tamara, slažu sa njegovim ćerkama Ksenijom i Andreom.

"Trudimo se da budemo svi zajedno što češće. Obično je to kad su praznici, onda se okupimo i toliko je tu smeha i interesantnih priča, dogodovština i svega."

Ksenija i Andrea takođe rado pričaju o odnosu sa ćerkama tatine partnerke.

"Obožavam Tatjanine ćerke, jako su vaspitane i pametne devojke, slažemo se kao prave sestre", rekla je Ksenija, a slično razmišlja i Andrea:

"Sa Tamarom je bila ljubav na prvi pogled, veoma smo slične osobe, lude i energične pa smo se shvatile na keca. Što se Elodi tiče, ona je ređe u Srbiji pa se manje viđamo, ali je lepa i prijatna osoba."

Kseniji je, inače, tata veliki uzor:

"Ovo je tek početak, imam ja još dosta da pokažem, tata mi je odmalena uzor i naravno da smatram da mi treba još dosta iskustva i rada na svom talentu kako bih napredovala i stekla barem pola njegove slave. Savetuje mi da ne ponavljam njegove greške, da budem istrajna, svoja, kao i do sada jer to ljudi cene."

Nenadova mlađa ćerka Andrea najmanje je poznata javnosti, ali ona slavu i ne želi.

"Veoma cenim svoju privatnost i jako mi je važno da ostane samo moja. Priča da studiram u inostranstvu je jedna od mnogih dezinformacija, ali nije isključeno da se obistine", kaže Andrea, a onda je otkrila da li će po uzoru na sestru i tatu početi da se bavi muzikom.

"Nisam sigurna da mi se dopada to što danas prolazi u muzičkom svetu, ali bih se oprobala. Nema ništa gore od protraćenog talenta. Tatu i sestru cenim podjednako. Tata je legendica, a Ksenija je tek počela da osvaja scenu, mislim da sve ima svoje mesto", kaže ona.

Ksenija je, inače, duži period u vezi sa Nikolom Todorovićem i ističe da se on i njen otac najbolje slažu u kuhinji, dok Knez ima samo reči hvale za ćerkin izbor.

"Nikola je divan i uspešan mlad čovek koji je, evo sad već i duže vreme sa Ksenijom. Oni se super slažu, imaju fantastičan odnos pun razumevanja i ljubavi. Meni je Nikola posebno simpatičan, kuvanje nas je baš spojilo."

