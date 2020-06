HAOS! MAJA RAZBILA ERMINI GLAVU! Gađala Janjuša šoljom, pogodila Pašovićevu! HITNO JOJ UKAZANA POMOĆ

Maja Marinković sinoć je za crnim stolom imala veliku svađu sa Janjušem, te ga je u jednom trenutku, u naletu besa, gađala šoljom.

Međutim, Maja je umesto Janjuša slučajno pogodila Erminu Pašović.

Naime, Maja je u naletu besa bacila šolju sa ciljem da pogodi Janjuša, pa je povredila Erminu Pašović, kojoj je odmah ukazana medicinska pomoć.

Zbog ovog postupka Marinkovićeva je kažnjena mesečnim honorarom.

foto: Pritnscreen

- Janjuš me je doveo do ludila, nisam želela da gađam Erminu, sa razlogom sam kažnjena. Ne znam je li Ermina dobro, Janjuš me je opsovao, vređa me i ponižava. Totalno sam odlepila - objašnjavala je Marinkovićeva nakon incidenta.

kurir.rs

Kurir