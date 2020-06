NEMAM NI ŽELJU, NI VOLJU DA SE ČUJEM SA BRATOM: David Dragojević iskreno o Dejanu, Janjušu, ali i Koraćevoj i BATINAMA!

David Dragojević odlučio je da otkrije sve tajne iz rijalitija u kom je proveo nekoliko meseci. Dugo se tokom njegovog boravka u rijalitiju spekulisalo kako je on, dok je vreme provodio van rijalitija, nasrnuo na svoju verenicu Anu Korać, međutim on takve navode oštro demantuje.

"Ne želim da pričam o tome, mnogo ružna tema, ali ima ko se bavi time. Svoje sam rekao u rijalitiju, a to je da je to laž. Ana mi trenutno mnogo nedostaje, svako jutro je gledam preko malih ekrana od 11 ujutru kada oni ustanu, pa sve do 5.30 nakon što legnu da spavaju. Pravo da vam kažem, jedva čekam da je ponovo zagrlim i poljubim", rekao je David, a na naše pitanje da li postoji mogućnost da ga Koraćeva prevari do kraja rijaliti, on tvrdi da će mu ona biti verna do kraja života.

foto: Printscreen

Iako su svi komentarisali kako je ljubavna priča između Maje Marinković i Marka Janjuševića Janjuša u neku ruku lažna, bivši zadrugar tvrdi kako se između njih emocije primete.

"Nije ništa namešteno kada su njih dvoje u pitanju. Janjuš jednostavno ne zna gde je levo, totalno se izgubio. Često priča sam sa sobom u dvorištu, čas bi da pobegne od Maje, a onda se između njih dogodi emocija i vođenje ljubavi koje smo svi mogli da primetimo", istakao je Dragojević.

foto: Printscreen

Bivšu zadrugar za kraj govori da ga niko nije razočarao od rijaliti ukućana, ali da isto tako ne zna da li će biti stanovnik "Zadruge 4".

"Niko me nije razočarao, s obzirom na to da je rijaliti takav program da su skoro svi neiskreni, tako da je sve očekivano i uvek sve primiš sa rezervom. Jedino šta planiram je da odem sa Anom na odmor kad izađe i kod njenih u Ivanjicu", zaključio je David.

Iako su svi mislili da će se nakon napuštanja rijalitija čuti sa rođenim bratom Dejanom i snajom Dalilom, to ipak nije učinio.

"Nisam se čuo, iskreno posle svega šta se desilo i šta je izrečeno, nemam želju ni volju", rekao je David.

foto: Printscreen, Pink

Kurir.rs/K.Đ/Blic, Foto: Sonja Spasić

