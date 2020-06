MATORA OTKRILA TAJNU IZ RIJALITIJA: Napustila imanje, a ovo je mesto gde KAMERE NE POSTOJE! Tu se krila sa Sanjom?!

Jovana Tomić Matora je nedavno napustila rijaliti, a ono što ju je dočekalo je šokiralo sve još u studiju kada je voditelj zvao njenu bivšu devojku Sanju Stanković, koja je raskinula sa njom još dok je ona bila u rijalitiju.

Matora je otkrila kako je izgledao njihov prvi razgovor i šta se sa njima sada dešava.

"Imamo neku normalnu komunikaciju, pričale smo oko stvari, ne želim da se svađam. Ona je jedna od najboljih ljudi koje sam ja upoznala u životu! Da je ona nešto slično uradila kao ja, ja bih sigurno preskočila tamo i haos bih napravila! Ono što je bilo u studiju je bio pakao! Posle sam ja otišla kući i pričale smo! Ne želim da je izgubim...", rekla je Jovana, pa dodala:

"Nikada nisam bila zaljubljena u Lunu. Ne mogu da verujem da je to razlog raskida. Besna je, ljuta je."

Ono što je šokiralo sve je to što je Matora otkrila mesto gde nema kamera i da za to mesto niko ne zna osim nje i Mikija Đuričića, jedini problem je što na to mesto jedva mogu dvoje da stanu, jer je previše tesno.

"Evo gde smo se krili Miki i ja! Ima šahta, tamo gde se sunčamo i tu možeš ceo da uđeš! A ako si mršav, može da stane i dvoje! (smeh)", rekla je Matora.

Matora je rekla da su joj bile ružne scene u rijalitiju kada se Luna Đogani svađala sa svojom porodicom. Ona je dodala i da neće da komentariše Lunin odnos sa dečkom Markom Miljkovićem.

"Porodica je porodica. Ne bih dozvolila sebi da se nađem u takvoj situaciji", kazala je Matora.

