ANABELINI I MENSUROVI FANOVI SU ME IZBACILI: Čolak u OVU teoriju ZAVERE čvrsto veruje! A evo da li ulazi u Zadrugu 4

Bane Čolak, sada već bivši zadrugar se oglasio i pritom otkrio da se nije nadao malom broju glasova, niti da će napustiti Zadrugu 3 u duelu sa Mimom Živković.

"Iskreno, nisam očekivao da ću napustiti, baš sam se iznenadio. Kad su rekli da jedno ima 90%, a jedna 10% ja sam se već radovao. Imam teoriju da su me hejteri izbacili. Verujem da su za Mimu glasali Anabelini i Mensurovi fanovi kako bi me sklonili iz Zadruge. Znaš i sam kakvo sam mišljenje izneo o njoj, verujem da su njeni podržali namerno Mimu, a imao sam i problem sa Mensurom. Ne mogu da verujem da posle tri sezone boravka tamo, posle druge sezone gde sam samog sebe uništio stigao do finala, a sada nisam nešto puno grešio. Ja se nisam ni spakovao. Nisam očekivao ono,čak ni zadrugari, Marko, Luna i Gagi su prebledeli. Ja sam jedini potrčo koji je iz Zadruge 3 ispao", iskreno je rekao Čolak.

"Ja uvek očekujem pozive za Zadrugu, već tri sezone. Bez Miće, Zorice, Bore i mene to ne može da funkcioniše. Očekujem, ali ovog puta neću ući. Smatram da sam dosta vremena proveo tamo, zdravlje mi je malo ugroženo. Treba mi malo duži odmor. Snimiću neke pesmice, putovaću. Umoran sam, preskočiću četvrtu sezone. Čak se i Bori sve smučilo, nije lako voditi radio. Mnogo sam vremena bio odvojen od porodice, dovoljno mi je. Preko 30 meseci, dovoljno je " govorio je Bane.

Kurir.rs / Informer / M.M.

