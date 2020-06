TREBA DA TE BUDE SRAMOTA! ZABORAVILA SI KAD SAM BIO UZ TVOJU ĆERKU: Bane Čolak održao Anabeli bukvicu! (VIDEO)

Anabela Atijas pričala je o Banetu Čolaku, sve dok je on nije prekinuo i očitao joj bukvicu.

"Mislim da me ne podnosi, boli te, ne može da me smisli, krivo mu je što nema probleme kao ja, ja ti želim da nikad nemaš ove probleme. Nisam zaboravila kad si me zagrlio, dao hleb, skuvao čaj, ali to je ljudski", navela je Atijasova.

"Razlika između tebe i Lune je što ona pamti dobre stvari, a ti si zaboravila. Bio sam uz tvoje dete, treba da te bude sramota ako si to zaboravila da kažeš. Nazivali su me Đogani, Atijas, to je loše kod tebe, ti sve lepe stvari zaboraviš. Je l' sam ja tebe uvredio, zaboravljaš takve stvari, to govori o tebi kao majci. Zaboravila si kad sam bio uz tvoju ćerku, to je tvoja sramota i to govori o tebi. Što da joj ćutim, to što je ona favorit i ima glasače, mene boli k*rac", dobacio je Čolak.

"Ja sam sad zadrugar, nisam više majka", rekla je Atijasova.

"Šta god kaže tvoja ćerka, ti si majka, a to što ti kažeš to govori o tebi. Moja Jasmina je bila uz mene i kad sam bio najgori, a to je razlika između nje i tebe. Luna mi to nije zaboravila, a za tebe me boli uvo", rekao je Bane.

