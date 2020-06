JESAM JE JA UČILA DA KRADE MUŽEVE I OPŠTI?! Anabela u totalnom TRANSU, svađa sa ćerkom ju je dovela do SLOMA! (VIDEO)

Nakon nervnog sloma Anabele Atijas, Tara Simov, Marko Đedović, Lepi Mića i Mirko Gavrić sve vreme su motrili na nju, pokušavajući da je smire.

"Ali ona kad krene da laže! Ja sam je učila da krade muževe, da seksualno opšti? Ali ona zna da to mene boli, kaže: Plati Nini školu", pričala je Anabela.

foto: Printscreen

"Kod kuće imaš još dve, trebaš im živa i zdrava, pusti, ona je sama odlučila. Ti znaš kakva si bila majka", rekao je Mirko.

"Ona će mene mrzeti ako ja pobedim, bre!", dodala je Atijasova.

"On je nju ubedio u to! Je l' ti shvataš? Ona mene mrzi, što sam ja to rekla! Ona vidi istinu, ali veruje u laž! Bezobrazluk, isti su! Sramota me je da se vežu sa njima! Ona bi sad mene udavila, ko zna šta pričaju ispod jorgana, nije on računao na mene", vikala je Lunina majka.

foto: Printscreen

Kurir.rs/K.Đ, Foto: Printscreen

Kurir