UGOSTIO SI NAJVEĆEG DELIKVENTA U DRŽAVI! Ajfonka otkrila sve o HAPŠENJU: Morala sam nešto nenormalno da URADIM!

Tijana Ajfon je gostovala kod Ognjena Amidžića pa je istakla da je ugostio najvećeg delikventa u državi.

foto: Printscreen/Ami Dži

"Ugostio si najvećeg delikventa u državi. Mene privlače stvari koje nisu normalne, taj čamac govori sve. Uvek sam morala nešto nenormalno da uradim", rekla je Tijana.

"Ja sam na slobodi, dok se ne dokaže suprotno. Nisam optužena ni za šta.", rekla je Tijana.

"Bila sam 27 dana u pritvoru. To je nešto najgore što može da ti se desi. Podnela sam sve kao da nisam žensko, bila sam jaka psihički. Ne kajem se ni za šta što mi se desilo. Ovo je bila velika škola za mene, u svakom smislu te reči. Naučila sam mnoge stvari i videla ko su pravi prijatelji. Najteži trenutak u zatvoru mi je bio da, ako do srede stigne poziv za sud, onda mi se produžuje pritvor, ako ne, onda ga ukidaju. Ja sam bila anksiozna, vodila sam dnevnik gde sam napisala da rođendan neću dočekati u zatvoru. Ja sam bila u fazonu da leto ne mogu da provedem tu, ne mogu više. Bukvalno mi je kroz glavu prolazilo kako ću da izađem, ne kažem da bih želela da se ubijem, ali gledala sam da li imam staklo, da nekako sebi naudim da bih izašla. Svašta vam prolazi kroz glavu, ali sam ostala jaka psihički.", rekla je Ajfonka u emisiji "Amidži šou".

"Osobe koje su bile u čamcu su zaslužne za to što sam bila u pritvoru. Ne bih kometarisala te devojke. Ja sam svoje odradila i to je to", rekla je ona.

foto: Printscreen/Ami Dži

