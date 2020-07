JANA JE DALA ĆERKI VEOMA NEOBIČNO IME: Iza toga se krije HIT priča, nećete verovati kako ga je IZABRALA!

DA LI BI IKO TO URADIO?

Jana Todorović i njen suprug Ivan su se venčali 1995. godine, a kruna njihove ljubavi je ima trinaestogodišnja ćerka. Ono što je posebno zanimljivo je to da njena naslednica nosi neobično ime - Kristina Džulijet.

Cela priča koja se krije iza imena koje je Jana dala svojoj ćerki je nesvakidašnja.

"Muž mi je skoro otkrio da je njegova prva ljubav bila Grkinja i da se zvala Kristina. On je želeo da se naša ćerka zove Kristina jer mu se dopada to ime. A Džulijet je srednje ime jer se rodila u Americi i tata je hteo da ima neko umetničko ime. Ali to stoji samo u pasošu", dodala je uz osmeh Jana Todorović.

Janina ćerka danas ima 13 godina, ali često pomaže majci u poslu.

