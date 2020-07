ZBOG OVOGA LUNA VUČE TRAUME: Majka je ostavila samu u pubertetu, a dečko je prevario sa najboljom drugaricom!

Svi psiholozi i psihijatri s kojima smo do sada pričali o ponašanju Lune Đogani pred kamerama u rijalitiju "Zadruga", bili su saglasni s tim da ona ima ozbiljne poremećaje izazvane teškim traumama i stresovima iz ranijeg perioda, a ključno je bilo odrastanje u disfunkcionalnoj porodici i činjenica da se je majka i otac prepustili samoj sebi kada je bila u pubertetu.

O svemu tome je i javno pričala u rijalitiju, navodeći da redovno posećuje stručna lica koji joj uz pomoć terapija lekovima, ali i seansama brisanjem trauma, pomažu da se oporavi. Krenimo redom. Luna je od samog rođenja odrastala u disfunkcionalnoj porodici, što smo najbolje mogli da vidimo za vreme trajanja treće sezone "Zadruge" u kojoj su učestvovali ona, njena majka Anabela, otac Gagi i dečko Marko Miljković. Roditelji ove devojke nisu se libili da pred svima iznose najjezivije detalje iz svog braka, poput toga da je Gagi tukao Anabelu godinama, drogirao se i varao je. Sve to gledale su Luna i njena mlađa sestra Nina. Koliko je takav život bio mučan za decu, najbolje govori podatak da je Đoganijeva još kao devojčica obolela od alopecije (ćelavost) izazvane konstantnim i jakim stresovima.

Potom, u tinejdžerskim danima, kada su svakom detetu potrebni roditelji, Luna je ostala bez njihove pažnje. Gagi je koristio narkotike, a potom se odvikavao od poroka, pa je decu samo povremeno viđao. S druge strane, Anabela je upoznala Andreja Atijasa i otišla da živi kod njega u Sarajevo zajedno sa mlađom ćerkom, a Luna nije htela da im se pridruži. Želela je da ostane u Beogradu jer je bila ludu zaljubljena u prvu tinejdžersku ljubav. Njihova veza završila se neslavno, o čemu je ona pričala nedavno u "Zadruzi":

- Moja prva ljubav se zvao Luka. Živela sam sa njim u stanu. Ja sam izašla u jednu piceriju sa drugaricom i još nekoliko parova je bilo tu. On je išao do toaleta, a nije ga bilo pola sata. Moja drugarica mi kaže kako ga je videla i da je sa njim otišla jedna devojka i da odem da proverim. Ja udem u ženski veče i tamo nema nikoga, ja uđem u muški i vidim njih dvoje kako se ljube na vece šolji. Ja otrčim kući, zatvorila sam se u sobu. Onda je on došao na vrata i počeo da udara na vrata, da udara, da viče "nije kao što ti misliš". Pravdao se da ga ona zvala i slala mu poruke i ja sam prešla preko toga i nakon pet meseci saznam da su se opet viđali i to je to.

Po Anabelinom povratku u Beograd, Luna je nastavila život sa majkom, ali očigledno da nije bilo šanse da se sastavi potrebna nit u njenom sazrevanju. Sa već opisanim traumama i iskrivljenom slikom o životu, postala je učesnik prve sezone Zadruge. I tu je počelo njeno javno srozavanje. Zaljubila se u oženjenog Slobu Radanovića, ne mareći za to što njegova žena gleda kako se njih dvoje ljube i imaju seks nekoliko metara dalje od nje. Anabela i Gagi su je posle raskida vodili kod psihijatra, ali turbulencije su se nastavile. Neuspeh na estradi obeshrabrio je Lunu i ponovo je morala da uđe u rijaliti, gde je bio i njen otac Gagi, kao i momak Marko Miljković. Brzo su počela previranja i nesuglasice za koje su njih troje krivili Anebelu. Zbog toga je Atijasova ušla u "Zadrugu" i zaratila s njima na krv i nož. Zbog veze sa Miljkovićem nekoliko puta se javno odrekla ćerke, pa je njihov odnos duboku poljuljan.

Luna je prošle nedelje napustila "Zadrugu", bez jasnog plana čime će se baviti jer, izvesno je, u muzici nema šta da traži. Za sada je s Markom, ali pitanje je hoće li ta veza opstati, jer su već raskidali, a Anabela čini sve da ih rastavi, tako da se traume nastavljaju.

Porodica u dugovima Luna, Gagi i Anabela ratuju zbog para Nije tajna da se većina svađa i sukoba između Gagija, Anabele i Lune dešava zbog novca. I sami su više puta pričali o tome, navodeći ko je kome i koliko para dao, kupovao poklone i slično. Anabela je priznala da je u rijaliti ušla da bi vratila dug od 40.000 evra koje je pozajmila da bi platila ćerkin stan, dok Gagi ne krije da nema od čega da živi i da je zato u "Zadruzi". Isto tako i Luna ima finansijskih problema. Dosta je uložila u singlove i spotove, a od nastupa nije mogla da ih isplati, pa je oberučke prihvatila ponudu za rijaliti.

