ZORICA OTKRILA SVE O NOVCU KOJI JOJ DARKO LAZIĆ DUGUJE: Markovićeva ispričala šta se dogodilo sa celim ovim slučajem!

Zorica Marković je tokom ranijih intervjua isticala kako joj je kolega Darko Lazić dužan određenu svotu novca, a sada, kada je napustila rijaliti "Zadruga", otkrila je šta se desilo sa tim parama.

Naime, pevačica je u poslednjem intervjuu ispričala kako se srela sa folkerom nakon napuštanja imanja u Šimanovcima.

"Pa, onako mi je očima dao znak da će dug biti rešen. Smejali smo se oboje i zbijali šale na taj račun. Da se razumemo, dug nije mali, ali ja ne želim da kvarim naše prijateljstvo dugo deset godina" ispričala je Zorica za "Star", a prenose mediji.

"Imam u planu da opet otvorim kafanu, pa znam da će on opet doći kao gost, tako da pretpostavljam da će prvo vratiti dug, pa onda doći" dodala je Markovićeva.

Podsetimo, ona je, krajem prošle godine, za isti nedeljnik ispričala:

"Ja nisam u kontaktu sa njim, ali ga volim kao pevača. Žao mi je zbog svega što mu se izdešavalo u životu. Ja sam njega sto puta ispoštovala i častila, ali on mene nije ispoštovao, izneverio me je. Pre četiri godine je došao u moju kafanu i napravio veliki ceh, a nije imao da plati. Obećao je da će doneti pare sutra, a od tada je prošlo četiri godine. Nije to ni tako mala suma, ali ja smatram da ako smo se poštovali, da onda treba te pare i da mi vrati. Neću mu tražiti kamatu, samo neka donese ono koliko je dužan. Menja stalno brojeve telefona, poslala sam mu skoro poruku i on mi uvek odgovori da će doneti sutra, ali se to nije desilo. Evo, ako pročita ovaj moj intervju, neka se seti i neka donese svoj dug. Ja to ne opraštam ne zbog para, već zbog poštovanja. Ovo nisam očekivala od njega."

