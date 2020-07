DOSTA SAM ISPIRAO USTA S NJOM, GADIM SE! Gastoz nikad brutalnije o Luni Đogani, pa se dotakao i njenog odnosa sa majkom!

Nenad Marinković Gastoz je konačno otkrio zašto ne želi da komentariše Lunu Đogani, iako su ga proteklih meseci u Zadruzi često pominjali.

"Mene takav marketing ne zanima, a ni da pričam o njoj. Dosta sam ispirao usta s njom. Gadim se kada me ljudi pitaju nešto o tome, a ja kao treba nešto da izmigoljim da kažem i da ispadnem šmeker" istakao je Gastoz.

Gastoz se, naime, osvrnuo i na turbulentan odnos Lune Đogani sa svojom majkom Anabelom i stao im u odbranu.

"Ne treba da se konstruiše odnos u svojoj glavi u okolnostima kao što je rijaliti. To čak tako ne može ni da se nazove, jer bi bilo nerealno, jer je to zatvoren prostor, gde ti rade o mozgu dvadeset i četiri sata. Ne može da se uporedi odnos koji su imale unutra i odnos koji imaju napolju, koji imaju i dan danas i koji će verovatno imati i ceo život. Samo ne treba da se definiše njihov odnos na osnovu onoga što se videlo u rijalitiju o njih dve, i ne samo za njih dve, već generalno za ljude koji ulaze u rijaliti. Zato što svi znaju da kažu; ,,A, to je šljam, to ide po rijalitiju." To je kao kada se izgubiš u džungli, pa ti se neka čula uključe puta tri. Jer, ti si jednostavno čovek, a tamo se sve gasi. Tamo ti samo jezik trči, a mozak ne" zaključuje Nenad.

