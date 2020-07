VELJKO PODRŽAO KRISTINU KOCKAR, PA SE OGLASILE CECA I KIJA: Nismo u sukobu!

Veljko Ražnatović podržao je Kristinu Kockar kada je javno poručila Dui Lipi da je Kosovo deo Srbije i pored toga što je Kija nedavno izjavila da ju je Ceca Ražnatović razočarala, a potom i blokirala na Instagramu.

Nakon što je albanska zvezda, inače rođena i odrasla u Velikoj Britaniji, od Gugl mapa zatražila da južna srpska pokrajina bude označena kao nezavisna država na toj platformi, oglasile su se brojne ličnosti, kritikujući njen gest. Među prvima su to uradili bivši supružnici Sloba Radanović i Kija, koja je žestoko uzvratila Lipi. Njen gest veoma se dopao Veljku, pa je na svom Instagram storiju objavio skrinšotove njenih reakcija i napisao "Bravo, carice"!

foto: Printscreen/Instagram

To ne bi bilo ništa čudno da nedavno Kija nije rekla za Veljkovu majku:

- Ceca je najsujetnija osoba na estradi! Ona je moje najveće razočaranje, a svi znaju zašto - rekla je ona krajem aprila, da bi nedavno otkrila da ju je koleginica blokirala na Instagramu.

Međutim, Kija sada kaže da nije u svađi sa Cecom.

- Nemam sukob sa Cecom. Govorim u svoje ime. Ona je mene blokirala. Možda slučajno. Što se tiče Veljka, videla sam to, ali skrinšot, pa ne znam da li je on to zaista postavio. Ako jeste, ne vidim ništa negativno, ima isti stav kao i ja, kao i svi građani Republike Srbije, pa zašto i da se ne složi. Ljudi moraju da shvate koliko je nama Kosovo i Metohija važno, zbog istorije, borbe, manastira, zemlje i najviše ljudi. Ova mlada devojka nije postavila pitanje nezavisnosti Kosova, već je, nakon reakcije, postavila zastavu "velike Albanije" i time obuhvatila Srbiju, Crnu Goru, Makedoniju i Grčku. To je naci-ideologija od strane osobe koju prate milioni, a mi smo svi u regionu prošli najgore stvari, a to su ratovi. Zato ovom treba da se stane na kraj i da se svi narodi oko nas probude - rekla je Kockareva, pa dodala:

foto: Printscreen/Instagram

- Vidim da je Srbija dobila dosta podrške od celog regiona i da je svima dosta ovakvih stvari. Taman smo krenuli u pravom smeru. Ražnatovićeva je, takođe, poručila da nema nikakvih nesuglasica s mlađom koleginicom.

foto: Printscreen Instagram

- Nisam ja u sukobu ni sa kim - kratko je kazala Ceca, dok Veljko nije hteo da komentariše.

I. Ercegovčević - J. Stuparušić / foto: Damir Dervišagić, Nemanja Nikolić

Kurir