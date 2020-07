TARA SIMOV VIĐA SA SE BIVŠIM! OTVORILA DUŠU: Evo kakve PRLJAVŠTINE joj ostali muškarci traže, na ulici je PRATE!

Tara Simov progovorila je o ljudima koji je uhode i neprijatnim situacijama sa kojima se susrela u prethodnom periodu.

Naime, Tara je počela da dobija razne poruke pretećeg sadržaja.

"Ima dosta fanatika i hejtera, ali su počele čudne stvari da mi se događaju. Evo, gde su ljudi počeli da izlaze iz automobila i plaćaju mi piće, a ja sedim u kafiću ispred moje zgrade i da ih uopšte ne vidim. Isto tako se desilo pre nekoliko noći krenula do pumpe, gde me je petoro ljudi pratilo, ja sam počela da bežim. Ima naravno i lepših stvari, ti udvarači, ali ima i bolesnih ljudi, to su poruke: 'Ako ne budeš sa mnom, znam gde živiš, uradiću ti ovo ili ono', započela je Tara, pa nastavila:

"Nudili su mi ozbiljne svote novca za slike mojih nogu, oka, šaka i tako dalje. Nudili su mi se da mi čiste kosu, da mi kupe auto, traže mi dokumenta zbog toga, ljudi mi snimaju da su u tim auto salonima. Opet kažem, neki muškarci su spremni na sve. Mene muškarci nisu muvali, nego ako mi se svidi muškarac ja priđem, ovo je prvi put da me muškarci ovoliko muvaju. Dosta ljudi koji me poznaju mi to govore, ali više mi smeta nego što mi prija, jer sam bila izolovana i sad odjednom bum."

Tara je objavila na Instagram fotografiju ruku, a mnogi su se zapitali ko je misteriozni muškarac, pa je ona priznala da je u pitanju bivši momak, sa kojim je ponovo počela da se viđa.

"U pitanju je moj bivši momak, nisam ga pominjala u Zadruzi, viđamo se, ali nije toliko ozbiljno da bih mogla da obelodanim vezu", otkrila je Tara.

