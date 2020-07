MATEJA NIKOM NE POLAŽE RAČUNE! VIDELI GA SA MAJOM, A ON IZGOREO: Mogu da radim šta hoću, nisam u vezi! Boli me uvo!

Mateja Matijević, izašao je u noćni provod sa Majom Marinković, što je izazvalo pometnju na društvenim mrežama, jer je ona žestoka suparnica Tare Simov.

Bivši zadrugar priznaje da mu je muka zbog, kako kaže, ničim izazvanog haosa koji je nastao.

"Muka mi je više od svega, iskeno, ja najradije ne bih više ni da pričam o tome. Sreo sam se devojkom u klubu, neću da bežim od devojke kao đavo od krsta! Na kraju krajeva, slobodan sam, nisam u vezi, mogu da radim šta god hoću, boli me uvo. Popričao sam tri rečenice sa devojkom, rekla mi je: 'Ej, bilo je glupo ono što smo se svađali', to je to, ništa specijalno", kaže Mateja i otkrio da li bi bio u vezi sa Majom:

"Naravno da ne, ne zanimaju me devojke iz rijalitija apsolutno. Sve te osobe sa kojima sam bio tamo baš bih da zaboravim, ne vidim se ni sa jednom devojkom odatle. Nemam komunikaciju sa Tarom, nismo se čuli uopšte."

Za to vreme, Simova je na Instagramu objavila fotografiju kako se sa nepoznatim muškarcem drži za ruke.

