MACA U SCENIRANJU NA KURIR TELEVIZIJI: Pobegao sam iz Beograda! Evo gde sada traži PLAC, a ima DOBAR RAZLOG!

Dragan Marinković Maca progovorio je o svojim planovima za budućnost.

Glumca su u emisiji "Sceniranje" na Kurir televiziji pitali da li traži stan u Batajnici kako se priča.

"Tražim parče zemlje van Beograda, gledam i Srem. U proteklih par meseci shvatili smo da je kuća mnogo bolja. Imao sam nekada kad sam bio Novosašanin. Verovatno ću tražiti plac i napraviti neku kućicu. Nema veze da li će biti Batajnica, Banovci, Ugrinovci, svejedno je, pobegao sam iz Beograda, već godinu dana nisam tu. Sticaji okolnosti. Nakon odlaska iz Novog Sada vratio sam se u Beograd i ja sam kao migrant već godinama", rekao je Maca, pa dodao:

"Ne daju mi se pare za neke banalne stanove, ne interesuje me to. Malo sam se potrudio, pa ću uzeti nešto. Nema potrebe, živeti u "downtown-u" je glupost. Kada sam tamo bio, pet zgrada se pravi, a nema nijedan parking, nijedna garaža. Treba da plačem i zaspim u autu. Sada živim u Batajnici u jednoj lepoj zgradi, sa dva parking mesta i to je okej."

